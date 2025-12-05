Colombia pasaría primera en su grupo del Mundial 2026 por PIB total

De acuerdo al sorteo de la Copa del Mundo 2026, Colombia quedó ubicada en el grupo K con Portugal, Uzbekistán y uno de los ganadores del Repechaje Internacional entre Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo.
Colombia encabeza las proyecciones económicas del grupo K para el Mundial 2026 según datos recientes del FMI, el Banco Mundial, Portugal Statistics, Statistics Uzbekistan y la Agencia de Estadística de Nueva Caledonia.
Grupo K por PIB:
- Colombia: US$418.540 millones
- Portugal: US$308.680 millones
- Uzbekistán: US$114.970 millones
- República Democrática del Congo: US$70.750 millones
∙ Jamaica: US$19.930 millones
∙ Nueva Caledonia: US$11.890 millones
El tamaño de cada economía muestra una brecha amplia dentro del grupo. Entre Colombia y Nueva Caledonia hay una diferencia superior a US$406.000 millones. Incluso entre los dos primeros, la distancia supera los US$109.000 millones. Estas magnitudes ayudan a entender la capacidad fiscal, el nivel de inversión y el contexto macro de cada selección en un escenario mundialista.
Sin embargo, por PIB per cápita se exhiben contrastes fuertes. Portugal supera los US$29.000 por habitante según sus cifras de 2024. Nueva Caledonia se mantiene alta según los datos 2023 con más de US$41.000, impulsado por una población reducida.
Colombia ronda los US$8.000 según el FMI. Uzbekistán se ubica cerca de US$3.300. Jamaica se mantiene alrededor de los US$6.600 y la República Democrática del Congo sigue en la parte baja con una cifra cercana a los US$740 por habitante según el Banco Mundial. Estas diferencias marcan patrones de desarrollo, tamaño relativo de mercado y estructuras productivas.
La comparación histórica ofrece un dato adicional. En 1998, Francia ganó la Copa del Mundo y ese año tenía un PIB total cercano a US$1,6 billones según el Banco Mundial. Si se contrasta con este grupo hipotético, solo Colombia y Portugal superan los US$300.000 millones.
Esto sugiere que en el fútbol no siempre hay relación directa entre el tamaño económico y el rendimiento deportivo, aunque sí permite dimensionar las capacidades de inversión de cada país.
PIB total: La brecha económica del grupo según las cifras 2024
Colombia registró US$418.540 millones en 2024 según el FMI. Es la economía más grande del grupo. El país representa más del 40 % del PIB conjunto estimado de los países que integran e integrarían el grupo K del Mundial.
Portugal, con US$308.680 millones, aporta una base económica sólida sustentada en su sector servicios y su integración con la Unión Europea. Ambos países concentran más del 70 % del PIB total del grupo.
Uzbekistán suma US$114.970 millones según el Banco Mundial. Su economía mantiene un ritmo de expansión apoyada en reformas estructurales y crecimiento industrial. La República Democrática del Congo reporta US$70.750 millones según el FMI.
El país muestra cifras impulsadas por minería y sectores extractivos. Jamaica registra US$19.930 millones según el Banco Mundial y presenta una estructura dominada por turismo y servicios. Nueva Caledonia, con US$11.890 millones según su agencia estadística, es la economía más pequeña del grupo debido a su baja población y estructura territorial insular.
El dato curioso del grupo proviene de Nueva Caledonia. A pesar de ser la segunda economía más pequeña del análisis, su PIB per cápita es el más alto. Esto ocurre porque su población está por debajo de 300.000 habitantes. Esa relación entre tamaño económico reducido y alto ingreso per cápita es poco común dentro de grupos mundialistas.
PIB per cápita: Los contrastes estructurales entre los rivales
Portugal encabeza el listado con un PIB per cápita superior a US$29.000 según sus proyecciones oficiales. Nueva Caledonia aparece por encima de US$41.000 según su última actualización. Estas dos economías representan la parte alta del grupo. Colombia se ubica alrededor de US$8.000 según el FMI. Es el tercer valor más alto del grupo y refleja una economía de ingreso medio.
Jamaica con US$6.600, Uzbekistán con US$3.300 y la República Democrática del Congo con US$740 completan el listado. Esta última cifra muestra la mayor brecha interna del análisis. Entre Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo la diferencia supera los US$40.000. Es un contraste amplio para un mismo grupo competitivo.
En torneos anteriores se han visto combinaciones similares. En el Mundial 2014, Alemania compartió grupo con Ghana, Portugal y Estados Unidos. Las diferencias de PIB per cápita entre Alemania y Ghana superaban los US$40.000 según el Banco Mundial.
Si bien este tipo de disparidades no ha sido determinante en resultados futbolísticos, ofrece contexto sobre la desigualdad económica en los grupos mundialistas.