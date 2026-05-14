FIFA confirma un espectáculo al estilo Super Bowl para la final del Mundial 2026

La FIFA confirmó que la final del Mundial 2026 tendrá por primera vez un show de medio tiempo durante el descanso del partido. El evento se realizará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y contará con presentaciones de, Shakira, Madonna y la banda surcoreana BTS. El espectáculo será producido junto a Global Citizen y tendrá una duración estimada de entre 11 y 15 minutos.
El anuncio marca un cambio en la estructura tradicional de la Copa del Mundo. Hasta ahora, las ceremonias musicales de los Mundiales se realizaban antes de los partidos o durante inauguraciones y clausuras. Con este nuevo formato, la FIFA adopta un modelo similar al del Super Bowl de la NFL, cuyo show de medio tiempo se ha convertido en uno de los espacios televisivos y comerciales más rentables del entretenimiento global.
La organización del espectáculo estará a cargo de Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien también participó en la selección de los artistas. Según informó la FIFA, el evento tendrá un componente solidario y buscará recaudar US$100 millones para programas educativos y deportivos dirigidos a niños en situación vulnerable a través del Citizen Global Education Fund.
La final del Mundial 2026 será además uno de los eventos deportivos con mayor audiencia de la historia reciente. En Qatar 2022, la final entre Argentina y Francia alcanzó una audiencia cercana a los 1.500 millones de personas, según cifras oficiales de la FIFA. Con la expansión del torneo a 48 selecciones y tres países anfitriones, la entidad espera superar esos registros comerciales y televisivos.
FIFA apuesta por el modelo del Super Bowl para aumentar ingresos y audiencia
La idea de incorporar un espectáculo de medio tiempo comenzó a tomar forma en septiembre de 2025, cuando la FIFA anunció una alianza estratégica con Global Citizen para desarrollar un show musical dentro de la final del Mundial. El objetivo es ampliar el alcance comercial del torneo y fortalecer nuevas fuentes de ingresos ligadas al entretenimiento y la publicidad.
En el Super Bowl, el show de medio tiempo se ha convertido en uno de los activos más valiosos para patrocinadores y cadenas de televisión. La edición de 2025 superó los 120 millones de espectadores solo en Estados Unidos y elevó el valor de los espacios publicitarios por encima de los US$7 millones por 30 segundos.
La FIFA busca replicar parte de ese impacto económico en el torneo de 2026, que será el más grande en la historia del fútbol. El campeonato tendrá 104 partidos y una proyección de ingresos superiores a US$11.000 millones durante el ciclo comercial, según estimaciones divulgadas por el organismo en sus reportes financieros recientes.
Además del show de la final, la ceremonia inaugural del Mundial, programada para el 11 de junio de 2026, también contará con artistas internacionales como Anitta, Katy Perry, J Balvin y Alejandro Fernández.
Shakira amplía su vínculo histórico con los Mundiales
La presencia de Shakira en el espectáculo refuerza la relación de la cantante colombiana con la historia reciente de la Copa del Mundo. Su vínculo con el torneo comenzó en Alemania 2006 y alcanzó un impacto global en Sudáfrica 2010 con “Waka Waka (This Time for Africa)”, canción oficial del campeonato.
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El video oficial de ese tema supera actualmente los 4.000 millones de reproducciones en YouTube y continúa entre los contenidos musicales deportivos más vistos de la plataforma. Posteriormente, la artista volvió a participar en Brasil 2014 con “La La La”, consolidando su presencia en los eventos de la FIFA.
Para el Mundial 2026, Shakira también tendrá participación en la promoción musical del torneo con “Dai Dai”, canción oficial interpretada junto al artista nigeriano Burna Boy. El lanzamiento hace parte de la estrategia comercial y de entretenimiento con la que la FIFA busca ampliar el alcance cultural del campeonato antes de su inicio en junio de 2026.