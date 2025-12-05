Este es el grupo de Colombia para el Mundial 2026: Así será su camino en la primera fase

La Selección Colombia ya tiene definido el grupo en el que disputará la fase inicial del Mundial 2026, tras el sorteo realizado en Washington D.C. Este será el Mundial número 24 en la historia de la FIFA y el segundo con un formato ampliado a 48 selecciones.
Los rivales de Colombia en el grupo K serán:
- Portugal
- Repechaje Internacional 2 (Jamaica – Nueva Caledonia – RD Congo)
- Uzbekistán
- Colombia
El sorteo se llevó a cabo a menos de siete meses del inicio del torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Para esta edición, la FIFA distribuyó a las 48 selecciones en 12 grupos de cuatro equipos, y los dos primeros de cada zona avanzarán a los dieciseisavos de final, junto con los ocho mejores terceros.
Colombia llegó al sorteo en el segundo bombo, luego de cerrar una eliminatoria con cifras sólidas en rendimiento. Según datos de la Conmebol, el equipo de Néstor Lorenzo acumuló más del 70 % de los puntos disputados en el ciclo previo al sorteo y mantuvo un promedio superior al de los últimos tres procesos mundialistas en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.
Las fechas definitivas de sus partidos, así como las sedes donde se disputarán, se confirmarán mañana sábado 6 de diciembre. La FIFA ajustará la programación teniendo en cuenta distancias de viaje, disponibilidad de estadios y bloqueos logísticos que dependen de cada ciudad sede.
Así se conforman los otros grupos del Mundial 2026
Tras el sorteo realizado en Washington D. C., quedaron definidos los doce grupos del Mundial 2026, el primero con 48 selecciones bajo el nuevo formato.
Las zonas quedaron conformadas con criterios de distribución geográfica y limitación de equipos europeos por grupo. Las 42 selecciones clasificadas ya conocen a sus rivales y el calendario oficial de partidos será anunciado mañana, junto con las sedes asignadas para cada enfrentamiento.
Grupos del Mundial 2026:
Grupo A
∙ México
∙ Sudáfrica
∙ Corea del Sur
∙ Repechaje Europa D (Dinamarca – Irlanda – República Checa – Macedonia del Norte)
Grupo B
∙ Canadá
∙ Repechaje Europa A (Italia – Irlanda del Norte – Gales – Bosnia y Herzegovina)
∙ Qatar
∙ Suiza
Grupo C
∙ Brasil
∙ Marruecos
∙ Haití
∙ Escocia
Grupo D
∙ Estados Unidos
∙ Paraguay
∙ Australia
∙ Repechaje Europa C (Turquía – Rumania – Eslovaquia – Kosovo)
Grupo E
∙ Alemania
∙ Curazao
∙ Costa de Marfil
∙ Ecuador
Grupo F
∙ Países Bajos
∙ Japón
∙ Repechaje Europa B (Ucrania – Suecia – Polonia – Albania)
∙ Túnez
Grupo G
∙ Bélgica
∙ Egipto
∙ Irán
∙ Nueva Zelanda
Grupo H
∙ España
∙ Cabo Verde
∙ Arabia Saudita
∙ Uruguay
Grupo I
∙ Francia
∙ Senegal
∙ Repechaje Internacional 1 (Bolivia – Surinam – Irak)
∙ Noruega
Grupo J
∙ Argentina
∙ Argelia
∙ Austria
∙ Jordania
Grupo K
∙ Portugal
∙ Repechaje Internacional 2 (Jamaica – Nueva Caledonia – RD Congo)
∙ Uzbekistán
∙ Colombia
Grupo L
∙ Inglaterra
∙ Croacia
∙ Panamá
∙ Ghana
Los equipos que provengan del repechaje inter se conocerán hasta marzo de 2026, cuando Irak, Bolivia, Nueva Caledonia, Congo, Jamaica y Surinam se enfrenten por dos cupos en Guadalajara y Monterrey.
Recomendado: ¿Cuánto costará viajar al Mundial 2026 desde Colombia?: El sorteo determinará el presupuesto final
Por su parte, Italia, Suecia, Gales, Ucrania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Kosovo, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Albania, Irlanda, Rumania, Dinamarca, Turquía e Irlanda del Norte jugarán por cuatro cupos restantes en el repechaje europeo.