¿Cuánto costará viajar al Mundial 2026 desde Colombia?: El sorteo determinará el presupuesto final

Para los colombianos que planean asistir al Mundial 2026, esta será la edición más costosa y territorialmente compleja debido al nuevo formato de 48 selecciones, los 104 partidos y el reparto del torneo en 16 sedes distribuidas entre Estados Unidos, Canadá y México.
Es decir que la planificación anticipada dejó de ser una ventaja para convertirse en una necesidad financiera.
El calendario final que revelará la FIFA el próximo 5 de diciembre determinará la hoja de ruta de los aficionados colombianos, especialmente en términos de vuelos, hospedaje y transporte interno.
Un grupo con sede en la Costa Este sería considerablemente más accesible, mientras que una asignación en la Costa Oeste elevaría los costos por encima de cualquier Mundial previo.
Los costos para los colombianos: ¿Por qué esta edición será la más cara?
El primer impacto para quienes viajan desde Colombia está en los tiquetes internacionales. Las tarifas hacia las principales ciudades sede ya están reflejando el efecto “pre–Mundial”.
Hoy, un vuelo Bogotá–Nueva York supera los US$900, mientras que viajar a Toronto o a ciudades de la Costa Oeste como Los Ángeles o San Francisco está entre US$1.200 y US$1.400.
Tras el sorteo, se espera un alza adicional de entre 20 % y 35 % por la demanda acelerada, un comportamiento típico previo a los grandes eventos deportivos.
El flujo turístico proyectado también presiona los precios. Estados Unidos, que albergará 11 de las 16 sedes, calcula entre 3,5 y 4 millones de visitantes internacionales durante el torneo.
Esa concentración no solo incrementa el costo del alojamiento, sino que también encarece los vuelos domésticos, un componente inevitable para casi cualquier itinerario.
Para dimensionar el impacto:
- Vuelos internos: rutas como Los Ángeles–Seattle, que hoy cuestan entre US$150 y US$280, podrían acercarse a los US$350–US$400 durante el Mundial.
- Hoteles en ciudades clave: Nueva York proyecta tarifas entre US$280 y US$350 por noche en hospedajes de gama media. Miami podría superar los US$300, incluso en zonas alejadas.
- Diferencias por sede: ciudades pequeñas como Kansas City o Houston podrían duplicar sus tarifas habituales debido a la baja disponibilidad frente a una demanda extraordinaria.
Para el viajero colombiano, esto implica una preparación financiera superior a la de ediciones recientes. En Qatar 2022, las distancias eran mínimas y el transporte público, centralizado y eficiente.
En Rusia 2018, la FIFA habilitó trenes gratuitos entre sedes, reduciendo significativamente los costos internos. En 2026 sucederá lo contrario: grandes extensiones territoriales, aeropuertos congestionados y transporte casi exclusivamente aéreo.
¿Cómo influirá el sorteo en los costos del turista: rutas, tiempos y distancias?
El sorteo definirá las zonas del calendario y, con ello, el tamaño del presupuesto. Una fase de grupos concentrada en la Costa Este podría permitir trayectos cortos que incluso se pueden cubrir por tierra o en vuelos de bajo costo.
Esto aliviaría el impacto económico general, ya que ciudades como Nueva York, Boston, Filadelfia o Atlanta cuentan con una oferta hotelera más amplia que puede absorber mejor la demanda.
La historia cambia si los partidos se distribuyen hacia la Costa Oeste o hacia ciudades como Houston o Dallas, donde la mayoría de traslados dependerá de vuelos internos. La distancia entre Miami y Vancouver, dos sedes del torneo, supera los 4.400 kilómetros.
Para un viajero colombiano, esto implica cruzar casi tres husos horarios durante la fase de grupos, elevando no solo los costos sino también la complejidad logística.
Un itinerario típico para un hincha que quiera ver tres partidos de su selección podría incluir:
- Vuelo Colombia–Estados Unidos (US$900 a US$1.400).
- Dos o tres vuelos internos (US$350 a US$1.000 en total, dependiendo de la ruta).
- Entre 8 y 12 noches de hotel (mínimo US$2.400 si se toman tarifas promedio de US$300 por noche).
- Boletas, alimentación y transporte local (entre US$1.000 y US$1.500 adicionales).
Para muchos hinchas, la factura final podría superar los US$8.000–US$10.000, según la ubicación del grupo y la disponibilidad hotelera. En comparación con Rusia 2018, donde muchos colombianos lograron itinerarios entre US$4.500 y US$6.000, este Mundial representará un incremento cercano al 60 % o incluso más.
El sorteo se convierte así en un elemento determinante para la planificación. Para los viajeros colombianos, la recomendación principal es clara: esperar la configuración oficial de grupos, evaluar rutas flexibles y asegurar reservas modificables.
La magnitud del Mundial 2026, el más grande, disperso y turístico de la historia, obligará a una coordinación más detallada para evitar sobrecostos que pueden dispararse incluso con pequeños cambios de itinerario.