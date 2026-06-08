Nacional y Junior definen la primera estrella del fútbol colombiano: Este es el premio para el campeón

El fútbol colombiano conocerá hoy a su nuevo campeón. Atlético Nacional y Junior de Barranquilla definirán la primera estrella del año en el estadio Atanasio Girardot, pero además del título, el ganador obtendrá importantes beneficios económicos y deportivos que impactarán sus finanzas en las próximas temporadas.
Aunque BetPlay es el patrocinador principal del campeonato colombiano, el torneo no contempla un premio económico directo para el club que se consagre campeón. Los recursos que reciben los equipos provienen principalmente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), entidad que desde 2022 implementó un programa de incentivos para fortalecer las ligas nacionales del continente.
Bajo ese esquema, el campeón vigente, Junior, recibió US$500.000, equivalentes a cerca de $1.900 millones, recursos entregados por Conmebol a través de la Federación Colombiana de Fútbol. Todo apunta a que el campeón del primer semestre de 2026 recibirá una cifra similar, teniendo en cuenta que la política de premios se ha mantenido en los últimos años.
A ese incentivo se suma un beneficio aún más importante: la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Ese cupo garantiza ingresos por al menos US$3 millones, monto que Conmebol entrega actualmente a cada club participante en esa instancia del torneo continental.
¿Cuánto dinero ganará el campeón de la Liga BetPlay I-2026?
Tomando como referencia los valores distribuidos por Conmebol en las últimas ediciones, el equipo que conquiste la Liga BetPlay podría asegurar ingresos superiores a US$3,5 millones entre el premio al campeón y su participación garantizada en la Copa Libertadores.
La Conmebol ha señalado que estos incentivos buscan aumentar la competitividad de los torneos locales y fortalecer la estructura financiera de los clubes. Por esa razón, los campeones nacionales continúan recibiendo recursos adicionales a los obtenidos por taquilla, derechos de televisión y patrocinios.
Para los equipos colombianos, clasificar a la Libertadores representa una de las principales fuentes de ingresos deportivos. Además de los premios por participación, los clubes pueden incrementar sus ganancias mediante bonos por victoria y por avanzar a fases posteriores del campeonato continental.
Nacional y Junior definen la primera estrella del año en el fútbol colombiano
La disputa por la estrella se resolverá hoy lunes festivo en Medellín. Atlético Nacional recibirá a Junior de Barranquilla desde las 5:00 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot, en el partido de vuelta de la gran final.
El conjunto barranquillero llega con una ventaja considerable tras imponerse 3-0 en el compromiso de ida disputado en Barranquilla. Bryan Castrillón abrió el marcador y Luis Fernando Muriel amplió la diferencia con dos anotaciones que dejaron al equipo dirigido por Alfredo Arias muy cerca del título.
Nacional, por su parte, necesita ganar por tres goles para igualar la serie y forzar una definición desde el punto penal, o por una diferencia mayor para quedarse con el campeonato de manera directa.
El historial reciente demuestra que el equipo antioqueño tiene argumentos para creer en la remontada. Durante el semestre registró varios partidos con tres o más goles anotados, especialmente en condición de local, donde ha mostrado su mejor rendimiento ofensivo.
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Sin embargo, Junior también ha sido uno de los equipos más sólidos del campeonato. El cuadro ‘Tiburón’ ha recibido pocas goleadas durante la temporada y buscará administrar la ventaja conseguida en la ida para alcanzar su duodécima estrella.
El encuentro será transmitido por Win Sports+ y definirá no solo al campeón del fútbol colombiano en el primer semestre de 2026, sino también al club que asegurará millones de dólares en premios y un lugar en la Copa Libertadores de 2027.