Viajar al Mundial 2026 desde Colombia: ¿Cómo conseguir vuelos y hoteles antes de que suban los precios?

La Copa Mundial 2026, que se realizará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, ya genera efectos directos en el transporte aéreo y el alojamiento. Se proyecta que el torneo movilice a millones de visitantes y genere más de US$7.500 millones en gasto turístico solo en Norteamérica.
Y es que La presión sobre la capacidad aérea y hotelera comienza a reflejarse en los precios. En ciudades sede de Estados Unidos, las tarifas hoteleras durante el torneo podrían aumentar hasta 55 % frente a las de 2025. En México se proyectan incrementos cercanos al 114 % anual para la temporada del Mundial, y en Canadá la ocupación podría llegar a niveles máximos con tarifas casi duplicadas.
La Copa no solo aumentará los precios de avión y hotel, sino también la competencia por cupos. El calendario (el sorteo será el próximo 5 de diciembre), las ciudades sede y la conectividad entre ellas obligan a planificar con antelación para asegurar disponibilidad.
El comportamiento del alojamiento durante grandes eventos ofrece un antecedente: en ciudades anfitrionas con partidos de alto atractivo, la ocupación puede alcanzar 100 %. Este escenario se anticipa para sedes como Nueva York, Los Ángeles, Ciudad de México y Toronto.
Aerolíneas: Rutas reforzadas y competencia por cupos
Las principales aerolíneas norteamericanas ya ajustan su red para atender la demanda del Mundial. Compañías como American Airlines, Delta y United anunciaron expansión de vuelos hacia ciudades sede, especialmente desde Europa y otros centros de conexión global.
Aerolíneas de México y Canadá también preparan aumentos de frecuencia y rutas directas entre mercados clave y ciudades del torneo.
Para los viajeros colombianos, esto significa mayores opciones, pero también mayor presión sobre la disponibilidad y los precios. Los tiquetes a destinos como Nueva York, Miami, Houston, Los Ángeles, Ciudad de México y Toronto ya muestran incrementos frente a meses previos, y el ajuste continuará.
Recomendaciones clave para viajeros desde Colombia:
- Reservar vuelos desde ya para asegurar mejores tarifas (Un vuelo de ida y vuelta desde Bogotá a un destino en Estados Unidos hoy puede encontrarse, en promedio, entre US$600 y US$700.
- Evaluar conexiones por ciudades de alto flujo como Miami y Ciudad de México.
- Verificar requisitos de visa para Estados Unidos y Canadá.
- Considerar llegar a aeropuertos alternos o ciudades cercanas a las sedes, donde los precios pueden ser menores.
- Revisar paquetes de vuelo más hotel, que algunas aerolíneas ya preparan para la temporada del torneo.
Destinos turísticos no sede, como Cancún y Miami, actuarán como puertas de entrada estratégicas para los visitantes del Mundial. Esto abre opciones para los colombianos que buscan vuelos más competitivos y trayectos combinados hacia ciudades sede.
Hoteles: Tarifas históricas y reservas anticipadas
Las cadenas hoteleras internacionales han activado planes para atender el aumento de huéspedes durante el torneo. Marriott, Hilton, Hyatt y otras marcas afinan inventario, tarifas dinámicas y paquetes que incluirán experiencias en destino.
El encarecimiento del alojamiento será significativo. Los hoteles en Estados Unidos podrían subir tarifas hasta 55 % durante el torneo, mientras México anticipa un salto histórico superior al 100 % frente al año anterior. Canadá prevé ocupaciones récord y precios en máximos históricos para ciudades como Vancouver y Toronto.
Para los colombianos la estrategia será decisiva:
- Reservar hospedaje con varios meses de anticipación.
- Considerar ciudades periféricas o zonas metropolitanas cercanas a estadios.
- Evaluar plataformas de alquiler vacacional como alternativa a cadenas hoteleras.
- Anticipar impuestos turísticos adicionales en algunas ciudades sede.
Aunque México será uno de los mercados más demandados, sus tarifas se dispararán más que en Estados Unidos, lo que abre espacio para comparar costos entre sedes y valorar estadías mixtas entre ciudades o países durante el torneo.
Así debe prepararse un colombiano que quiere ir al Mundial
- Comprar tiquetes y reservar estadía lo antes posible.
- Verificar visados y permisos de ingreso.
- Evaluar rutas indirectas y sedes alternativas.
- Reservar en ciudades satélite para reducir costos.
- Considerar paquetes turísticos oficiales y ofertas anticipadas.
El Mundial 2026 será el evento deportivo más grande de la historia en extensión territorial y movimiento turístico. Para los colombianos, la clave es anticiparse: cada mes de espera puede traducirse en mayores costos y menor oferta.
Los viajeros que actúen temprano podrán asegurar mejores tarifas y opciones, mientras quienes posterguen enfrentarán sobreprecios y cupos limitados.