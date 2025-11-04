Mundial 2026 Economía del deporte Valora Sports

Viajar al Mundial 2026 desde Colombia: ¿Cómo conseguir vuelos y hoteles antes de que suban los precios?

Para los colombianos que planean asistir al Mundial 2026, el mercado ya muestra dos señales: incremento sostenido en tarifas y aceleración de reservas.

Viajar al Mundial 2026 desde Colombia. Imagen: Generada por IA - Gemini

La Copa , que se realizará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, ya genera efectos directos en el transporte aéreo y el alojamiento. Se proyecta que el torneo movilice a millones de visitantes y genere más de US$7.500 millones en gasto turístico solo en Norteamérica.

Y es que La presión sobre la capacidad aérea y hotelera comienza a reflejarse en los precios. En ciudades sede de Estados Unidos, las tarifas hoteleras durante el torneo podrían aumentar hasta 55 % frente a las de 2025. En México se proyectan incrementos cercanos al 114 % anual para la temporada del Mundial, y en Canadá la ocupación podría llegar a niveles máximos con tarifas casi duplicadas.

La Copa no solo aumentará los precios de avión y hotel, sino también la competencia por cupos. El calendario (el sorteo será el próximo 5 de diciembre), las ciudades sede y la conectividad entre ellas obligan a planificar con antelación para asegurar disponibilidad.

El comportamiento del alojamiento durante grandes eventos ofrece un antecedente: en ciudades anfitrionas con partidos de alto atractivo, la ocupación puede alcanzar 100 %. Este escenario se anticipa para sedes como Nueva York, Los Ángeles, Ciudad de México y Toronto.

Ir a un partido del Mundial 2026 valdrá en promedio $3 millones más que en 2022
Ir a un partido del Mundial 2026 valdrá en promedio $3 millones más que en 2022. Imagen: Página web Conmebol

Aerolíneas: Rutas reforzadas y competencia por cupos

Las principales aerolíneas norteamericanas ya ajustan su red para atender la demanda del Mundial. Compañías como American Airlines, Delta y United anunciaron expansión de vuelos hacia ciudades sede, especialmente desde Europa y otros centros de conexión global.

Aerolíneas de México y Canadá también preparan aumentos de frecuencia y rutas directas entre mercados clave y ciudades del torneo.

Para los viajeros colombianos, esto significa mayores opciones, pero también mayor presión sobre la disponibilidad y los precios. Los tiquetes a destinos como Nueva York, Miami, Houston, Los Ángeles, Ciudad de México y Toronto ya muestran incrementos frente a meses previos, y el ajuste continuará.

Recomendaciones clave para viajeros desde Colombia:

  • Reservar vuelos desde ya para asegurar mejores tarifas (Un vuelo de ida y vuelta desde Bogotá a un destino en Estados Unidos hoy puede encontrarse, en promedio, entre US$600 y US$700.
  • Evaluar conexiones por ciudades de alto flujo como Miami y Ciudad de México.
  • Verificar requisitos de visa para Estados Unidos y Canadá.
  • Considerar llegar a aeropuertos alternos o ciudades cercanas a las sedes, donde los precios pueden ser menores.
  • Revisar paquetes de vuelo más hotel, que algunas aerolíneas ya preparan para la temporada del torneo.

Destinos turísticos no sede, como Cancún y Miami, actuarán como puertas de entrada estratégicas para los visitantes del Mundial. Esto abre opciones para los colombianos que buscan vuelos más competitivos y trayectos combinados hacia ciudades sede.

Hoteles: Tarifas históricas y reservas anticipadas

Las cadenas hoteleras internacionales han activado planes para atender el aumento de huéspedes durante el torneo. Marriott, Hilton, Hyatt y otras marcas afinan inventario, tarifas dinámicas y paquetes que incluirán experiencias en destino.

El encarecimiento del alojamiento será significativo. Los hoteles en Estados Unidos podrían subir tarifas hasta 55 % durante el torneo, mientras México anticipa un salto histórico superior al 100 % frente al año anterior. Canadá prevé ocupaciones récord y precios en máximos históricos para ciudades como Vancouver y Toronto.

Para los colombianos la estrategia será decisiva:

  • Reservar hospedaje con varios meses de anticipación.
  • Considerar ciudades periféricas o zonas metropolitanas cercanas a estadios.
  • Evaluar plataformas de alquiler vacacional como alternativa a cadenas hoteleras.
  • Anticipar impuestos turísticos adicionales en algunas ciudades sede.
La inflación del fútbol: Entre los Mundiales 2022 y 2026 las boletas se dispararon casi 900 % en estos casos
Boletas para el Mundial 2026. Imagen: Generada por IA – Gemini

Aunque México será uno de los mercados más demandados, sus tarifas se dispararán más que en Estados Unidos, lo que abre espacio para comparar costos entre sedes y valorar estadías mixtas entre ciudades o países durante el torneo.

Así debe prepararse un colombiano que quiere ir al Mundial

  • Comprar tiquetes y reservar estadía lo antes posible.
  • Verificar visados y permisos de ingreso.
  • Evaluar rutas indirectas y sedes alternativas.
  • Reservar en ciudades satélite para reducir costos.
  • Considerar paquetes turísticos oficiales y ofertas anticipadas.

El Mundial 2026 será el evento deportivo más grande de la historia en extensión territorial y movimiento turístico. Para los colombianos, la clave es anticiparse: cada mes de espera puede traducirse en mayores costos y menor oferta.

Los viajeros que actúen temprano podrán asegurar mejores tarifas y opciones, mientras quienes posterguen enfrentarán sobreprecios y cupos limitados.

