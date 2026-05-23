Luis Díaz se convierte en la imagen de una nueva estrategia para conquistar hinchas colombianos

Gatorade presentó en Colombia una edición limitada inspirada en Luis Díaz, una de las principales figuras del fútbol colombiano y actual referente del fútbol europeo. El lanzamiento llega en medio del calendario de mayor exposición para el deporte mundial y se suma a la estrategia de las marcas deportivas por conectar con audiencias masivas a través de figuras de alto impacto mediático.
La bebida, llamada “Golden”, estará disponible hasta el 14 de julio de 2026 y tendrá sabor a manzana, identificado por la marca como “el favorito del jugador colombiano”. El movimiento ocurre en un momento de alta actividad comercial alrededor del fútbol, impulsado por torneos internacionales, temporadas europeas y la cercanía del Mundial 2026.
El mercado de bebidas deportivas mantiene un crecimiento sostenido a nivel global. Según datos de Grand View Research, la industria de bebidas isotónicas superó los US$37.000 millones en ingresos durante 2025 y proyecta una expansión anual cercana al 5 % hacia el final de la década. En América Latina, las compañías del sector vienen fortaleciendo sus estrategias alrededor de atletas, ligas y competencias de alto rendimiento.
En el caso de PepsiCo, casa matriz de Gatorade, la compañía reportó ingresos netos cercanos a US$92.000 millones en 2024, impulsados por su portafolio de alimentos y bebidas. Dentro de ese ecosistema, Gatorade se mantiene como una de las marcas deportivas más reconocidas del mercado y con fuerte presencia en disciplinas como fútbol, atletismo, ciclismo y running.
Luis Díaz y el valor comercial de los deportistas colombianos
El lanzamiento también refleja el peso comercial que ha ganado Luis Díaz dentro y fuera de la cancha. El futbolista colombiano no solo se consolidó como figura deportiva en Europa, sino que se convirtió en uno de los atletas nacionales con mayor visibilidad internacional para las marcas.
Johanna Bermúdez, gerente senior de marketing de Gatorade Colombia, explicó que el vínculo con el jugador responde a los valores que la compañía busca representar. “Luis Díaz representa la resiliencia, el esfuerzo y el saber que no hay atajos para llegar a la gloria. Eso es lo que significa para Gatorade”, señaló.
La ejecutiva agregó que el impacto del futbolista trasciende el mercado colombiano. “A nivel global para la marca ya se está convirtiendo en un ícono de lo que representa el esfuerzo. No solo lo tenemos acá en Colombia, sino también en Europa brillando y ahora hace parte de la campaña mundial de Gatorade”, afirmó Bermúdez.
La estrategia alrededor del jugador incluirá presencia en puntos de venta, campañas digitales, artículos coleccionables y participación en eventos deportivos relacionados con la Selección Colombia y actividades para aficionados.
El negocio deportivo mueve nuevas inversiones de marcas en Colombia
La apuesta de Gatorade ocurre en un contexto donde el deporte se consolidó como una plataforma comercial de alto alcance para las marcas de consumo masivo. Eventos deportivos, carreras atléticas, maratones y torneos internacionales se convirtieron en espacios clave para conectar con consumidores jóvenes y audiencias digitales.
Bermúdez confirmó que la compañía participará este año en más de 85 carreras y eventos deportivos en Colombia, incluyendo competencias como la Media Maratón de Bogotá, la Maratón de Cali e Ironman.
El crecimiento del deporte amateur y del running también impulsó el mercado de hidratación deportiva en el país. Firmas del sector ampliaron su portafolio con nuevos sabores, bebidas funcionales y productos enfocados en diferentes momentos de consumo.
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“Para nosotros la innovación es la que nos permite saltar a otros niveles con la marca. Incluso en años donde no hay una temporada tan intensa de fútbol seguimos lanzando nuevos productos”, explicó Bermúdez.
Con el Mundial de 2026 acercándose y el fútbol manteniendo su capacidad de movilizar audiencias, las marcas continúan elevando sus inversiones alrededor de figuras deportivas y eventos de gran escala.