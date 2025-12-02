PepsiCo anuncia alianza histórica con gigante de la Fórmula 1 para 2026

PepsiCo anunció una alianza global con el equipo Mercedes-AMG Petronas de Fórmula 1, que comenzará en 2026. Esta colaboración reúne por primera vez a tres marcas líderes de la compañía como Gatorade, Sting y Doritos, con el equipo ocho veces campeón del mundo de constructores de la FIA.
El acuerdo representa una expansión significativa de la relación de PepsiCo con la Fórmula 1, buscando capitalizar el crecimiento del deporte a nivel mundial. Según datos de la FIA, más de 500 millones de personas siguen la Fórmula 1 cada temporada, cifra que crece año tras año, impulsada por la apertura a nuevos mercados y la digitalización de los contenidos.
Además, la integración de PepsiCo permitirá acercar a los aficionados a la experiencia del equipo y a sus pilotos, con actividades que incluyen contenido detrás de cámaras y activaciones interactivas.
Gatorade, con más de 60 años de trayectoria y el respaldo científico del Gatorade Sports Science Institute (GSSI), se suma al paddock de Fórmula 1 por primera vez.
En un deporte donde los pilotos pueden perder hasta 4 kilogramos de peso en una sola carrera, la hidratación se vuelve un factor determinante para el rendimiento. La estrategia de Gatorade se enfocará en programas personalizados de alto rendimiento, optimizando la preparación física de los pilotos y el equipo técnico en cada Gran Premio.
La alianza también pone en escena a los pilotos George Russell y Kimi Antonelli. Russell, con récords de consistencia y velocidad, aporta experiencia y conexión con los aficionados, mientras que Antonelli representa la nueva generación de talentos en la F1.
Ambos serán protagonistas de activaciones que combinarán desempeño, energía y sabor, reforzando la visibilidad de Gatorade, Sting y Doritos dentro y fuera de la pista.
Energía, sabor y rendimiento: La estrategia de PepsiCo en la F1
Sting, la bebida energética número uno en mercados como India, Pakistán, Vietnam y Egipto, se incorpora a la Fórmula 1 llevando su crecimiento internacional al paddock. Su presencia se enfocará en los fines de semana de carrera, conectando con la generación Gen Z y ofreciendo experiencias que transmiten la velocidad y emoción del deporte.
La expansión de Sting refleja tanto la estrategia de crecimiento de PepsiCo como la presencia del equipo Mercedes-AMG Petronas en mercados de alto potencial.
Doritos, por su parte, participará con activaciones centradas en el sabor y la audacia, características clave de la marca. Como el snack más reconocido en este segmento, Doritos busca mejorar la experiencia de los aficionados con eventos, dinámicas interactivas y contenidos que reflejan la precisión y la intensidad de la F1.
Eugene Willemsen, CEO de PepsiCo Bebidas Internacional, indicó que la alianza combina desempeño, energía y sabor bajo una misma estrategia, destacando el valor de conectar marcas icónicas con un equipo de alto rendimiento.
Por su parte, Toto Wolff, Director del Equipo Mercedes-AMG Petronas F1, afirmó que la entrada de PepsiCo fortalece la oferta del equipo y mejora la experiencia de los aficionados.