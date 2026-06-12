Bogotá proyecta fuerte aumento en visitas a centros comerciales y consumo durante el Mundial

El calendario del Mundial 2026 ya está incorporado en las proyecciones de consumo en Bogotá. Entre junio y julio, varios centros comerciales esperan cambios en los patrones de visita por la transmisión de partidos, la concentración de público y el aumento del tiempo de permanencia en espacios cerrados con oferta gastronómica y de entretenimiento.
En ese escenario, el centro comercial Nuestro Bogotá proyecta un incremento de 8 % en su tráfico habitual durante los meses del torneo. La administración estima superar el millón de visitantes mensuales en ese periodo, impulsada por la programación de partidos y la activación de espacios de transmisión masiva.
El comportamiento del comercio en la ciudad durante el evento también tiene estimaciones oficiales. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico calcula un impacto de $377.000 millones en ventas del comercio en Bogotá, asociado a mayor consumo en alimentos, bebidas, moda y servicios de entretenimiento.
La estrategia de los operadores privados se enfoca en capturar parte de ese flujo mediante experiencias presenciales de visualización, ampliación de horarios y alianzas con restaurantes y bares dentro de los complejos comerciales.
Pantalla gigante, 35 partidos y ajuste de operación en Nuestro Bogotá
Nuestro Bogotá confirmó la adquisición de derechos para la transmisión de 35 partidos del Mundial, incluidos encuentros de fases finales como octavos, cuartos, semifinales y la final. Los partidos serán proyectados en una pantalla gigante instalada dentro del centro comercial, en un espacio destinado para congregar público durante las jornadas de mayor asistencia.
La operación comercial tendrá ajustes en los horarios para los partidos programados en la noche, con el fin de extender la permanencia de visitantes. El centro comercial también activará zonas específicas de visualización con control de acceso y apoyo de seguridad privada, con el objetivo de organizar el flujo de público en los días de mayor demanda.
En paralelo, cerca de 20 establecimientos de gastrobares que operan en el complejo harán parte de la estrategia comercial. Las acciones incluyen promociones coordinadas durante el calendario del torneo, con el fin de aumentar la rotación de clientes y el consumo dentro del mismo espacio.
Consumo, moda y gasto adicional durante junio y julio en Bogotá
El Mundial coincide con el Día del Padre, lo que incide directamente en el comportamiento de compra en categorías como moda y textiles. En este periodo se espera un aumento en el ticket promedio de compra, asociado a regalos y mayor frecuencia de visitas al centro comercial.
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El incremento proyectado de tráfico en Nuestro Bogotá se explica por la combinación de transmisión de partidos, extensión de horarios y concentración de actividades comerciales en un mismo espacio. Este tipo de dinámicas ha mostrado en otros eventos deportivos un aumento del consumo en puntos físicos frente a periodos sin programación masiva de entretenimiento.