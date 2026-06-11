Airbnb regalará entradas para el Mundial 2026 a quienes reserven estos alojamientos

El Mundial de 2026 ya comenzó a movilizar a millones de aficionados de todo el planeta. La cita, que se disputa entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, será la más grande en la historia del torneo, con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades anfitrionas.
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Además de la expectativa por los encuentros y la participación de las selecciones clasificadas, muchos viajeros enfrentan otro desafío: conseguir entradas para los partidos. La alta demanda ha convertido los boletos en uno de los activos más buscados del torneo, especialmente para las fases eliminatorias y la final.
En medio de ese panorama, Airbnb anunció una iniciativa que podría llamar la atención de miles de aficionados. La plataforma informó que algunos alojamientos seleccionados en las ciudades sede del Mundial incluirán boletos gratuitos para partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como parte de la reserva.
La medida permitirá que determinados huéspedes obtengan acceso a encuentros del torneo sin necesidad de participar en procesos adicionales de venta o sorteos, siempre que reserven las propiedades habilitadas dentro del programa especial creado para el evento deportivo.
Los alojamientos de Airbnb con boletas gratis para el Mundial
Según explicó Airbnb, los alojamientos participantes estarán distribuidos en las 16 ciudades anfitrionas del Mundial y podrán reservarse durante las fechas en que se disputen partidos en cada sede. El precio promedio de estas propiedades será de US$385 por noche.
Los anuncios que incluyan el beneficio mostrarán un ícono de balón de fútbol y destacarán que cuentan con entradas gratuitas para partidos de la Copa Mundial. Una vez realizada la reserva, el anfitrión entregará la información necesaria para acceder a los boletos.
La plataforma aclaró que las entradas estarán incluidas para cada integrante del grupo registrado en la reserva, hasta el número máximo de huéspedes permitido en el alojamiento.
Dave Stephenson, director comercial de Airbnb, aseguró que la iniciativa busca acercar a los aficionados a la experiencia del torneo.
“Los anfitriones en Airbnb no solo te ofrecen un lugar para hospedarte, sino que te ofrecen una forma más auténtica de descubrir un destino. Y en esta Copa Mundial, están haciendo algo extraordinario: ayudar a los aficionados a seguir a sus selecciones dondequiera que los lleve el torneo, con alojamientos seleccionados que incluyen boletos gratuitos en cada ciudad anfitriona”, afirmó.
La compañía informó que los alojamientos participantes estarán disponibles de forma gradual durante junio y julio.
Para la fase de grupos, las reservas se habilitaron desde el 10 de junio en ciudades como Los Ángeles, Boston, Monterrey, Nueva York/Nueva Jersey, Ciudad de México, San Francisco, Seattle, Vancouver, Kansas City y Dallas.
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Posteriormente, para los octavos de final, el programa se extenderá a Filadelfia, Houston, Nueva York/Nueva Jersey, Ciudad de México, Dallas y Seattle a partir del 18 de junio.
Los cuartos de final estarán disponibles desde el 1 de julio en Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City. Las semifinales podrán reservarse desde el 9 de julio en Dallas y Atlanta, mientras que las estancias asociadas a la final del Mundial estarán disponibles desde el 16 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.
Airbnb indicó que la iniciativa contempla la entrega de más de 1.300 boletos gratuitos durante el torneo. El programa incluye tanto entradas sorpresa para huéspedes que ya tenían reservas durante la fase de grupos como boletos incorporados a nuevas estancias disponibles en las ciudades sede.
Para los anfitriones que participan en el programa, la propuesta representa una forma de conectar a los viajeros con uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.