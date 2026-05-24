Entrevista | DirecTV fortalece negocio para el Mundial 2026 con nueva alianza

La carrera por las audiencias del Mundial 2026 ya empezó en Colombia. DirecTV y ETB anunciaron una alianza para integrar televisión, streaming y conectividad de fibra óptica con el objetivo de ofrecer los 104 partidos del torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. El acuerdo incluye acceso a DSports, la plataforma DGO y nuevas herramientas tecnológicas para seguir los encuentros desde televisión, celular, tableta o computador.
El negocio alrededor del Mundial se mueve en un momento de fuerte competencia entre operadores de telecomunicaciones y plataformas digitales. Las compañías buscan retener usuarios con paquetes que mezclen internet, televisión y streaming en una sola oferta comercial. En ese escenario, DirecTV apostará por derechos deportivos exclusivos y ETB por ampliar el alcance de su red de fibra óptica en Bogotá y municipios cercanos.
Daniel Llano, country head de DirecTV Colombia, explicó que los usuarios de televisión de ETB pasarán a recibir contenido de DirecTV sin cambios en la factura ni en los decodificadores instalados en los hogares. “Simplemente va a prender su televisor y ahora va a ver una nueva parrilla de programación con DirecTV mejorada”, afirmó.
La estrategia llega a pocos meses del inicio del Mundial y apunta a captar usuarios que buscan acceso completo a los partidos, pero también clientes interesados en entretenimiento y plataformas digitales. DirecTV confirmó que los planes incluirán acceso a DSports, DGO y beneficios adicionales como Amazon Prime en algunos paquetes.
DirecTV apuesta por streaming, multicámara y planes desde $70.000 para el Mundial 2026
La principal apuesta comercial de DirecTV para el Mundial será DGO, su plataforma de streaming, junto con la televisión satelital y la distribución tradicional de canales deportivos. Según Llano, cualquier usuario que contrate DGO podrá acceder a DSports y a todos los partidos del torneo.
“Desde cualquier paquete van a estar los canales de DSports, por lo que va a estar el Mundial”, señaló el directivo durante la entrevista con Valora Sports.
La compañía también anunció funciones tecnológicas especiales para la cobertura del torneo. Entre ellas habrá señales multicámara, diferentes narraciones y herramientas interactivas para seguir jugadas destacadas durante los partidos.
“Vamos a tener un canal que va a ser una multicámara. Vas a tener tres vistas desde la cancha”, explicó Llano. Además, los usuarios podrán cambiar entre distintas narraciones dependiendo de la disponibilidad de los relatos internacionales.
DirecTV mantendrá dos modelos de acceso para el Mundial. El primero será vía internet y streaming para ciudades con buena conectividad. El segundo seguirá siendo televisión satelital para zonas donde el acceso a fibra óptica o internet fijo todavía tiene limitaciones. “No todo el mundo tiene una buena cobertura en internet y ahí necesitas una televisión satelital”, afirmó Llano.
La empresa confirmó que tendrá planes desde $70.000 mensuales, una estrategia enfocada en ampliar la base de usuarios durante el torneo. La oferta no solo incluirá fútbol. También habrá acceso a otros contenidos deportivos y de entretenimiento disponibles actualmente en DSports y DGO, entre ellos Copa Libertadores, Copa Sudamericana, ciclismo internacional y ligas europeas. “El Mundial se acaba en julio, pero ahí sigue todo el contenido”, dijo el ejecutivo.
ETB busca fortalecer su negocio de fibra óptica con la alianza para el Mundial
ETB será uno de los principales aliados de DirecTV para distribuir el contenido del Mundial en Bogotá. La empresa, presidida por Diego Molano Vega, integrará su red de fibra óptica con la oferta de televisión y streaming de DirecTV.
Molano explicó que la alianza será permanente y no se limitará únicamente al torneo de 2026. El objetivo es fortalecer la oferta de entretenimiento para los clientes de internet hogar. “ETB y DIRECTV se unen para ofrecerle los mejores contenidos a los clientes de la fibra de ETB”, afirmó.
La compañía aseguró que los usuarios mantendrán las mismas tarifas actuales y podrán acceder a los contenidos desde distintos dispositivos sin costos adicionales. Uno de los focos será el consumo móvil, una tendencia que sigue creciendo en eventos deportivos internacionales. “Si tienen que salir de su casa, se bajan la aplicación y en el celular siguen viendo los contenidos”, explicó Molano.
ETB también busca aprovechar el impacto del Mundial para impulsar nuevas conexiones de fibra óptica en Bogotá. La empresa señaló que actualmente tiene cobertura sobre más de 2,4 millones de hogares pasados con fibra.
El Mundial será el primero con 48 selecciones y 104 partidos, un formato que aumentará las horas de transmisión y el consumo digital. La FIFA estima que la audiencia global del torneo volverá a superar los 5.000 millones de visualizaciones acumuladas entre televisión y plataformas digitales.
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En Colombia, las empresas de telecomunicaciones ven el torneo como una oportunidad para acelerar el negocio de streaming y servicios convergentes. DirecTV y ETB apuntan a competir en ese mercado con una oferta que mezcla televisión lineal, plataformas digitales y conectividad. “Los 104 partidos solo están en DirecTV”, aseguró Llano sobre la cobertura que tendrá DSports durante el campeonato.
La estrategia de las compañías se concentrará en convertir el Mundial en una puerta de entrada para nuevos usuarios de televisión y streaming en un mercado donde el consumo deportivo sigue siendo uno de los principales motores de suscripción.