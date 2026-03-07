Primicia | Nuevo negocio mueve las telecomunicaciones en Colombia: ETB vende sus contratos de televisión

A comienzo de febrero de este año, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) dio a conocer que estaba en conversaciones con Directv para una “potencial alianza comercial”, relacionada con sus servicios de televisión.
Se había rumorado que la operación consistía a un acuerdo relacionado con transmisiones para el Mundial 2026, pero el negocio iba más allá. Tanto, que tuvo que pasar el examen de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), pues se trataba de una operación de integración.
El negocio entre las dos compañías consiste, finalmente, en la venta por parte de la ETB de todos sus contratos de televisión (IPTV) a Directv, según lo define la SIC.
Puntualmente, la transacción implica la cesión de la “posición contractual que actualmente tiene ETB con relación a la totalidad de los contratos de los usuarios de servicios de televisión por suscripción por IPTV”, que pasarán a manos de la empresa reconocida por su televisión satelital.
Detalles del negocio entre ETB y Directv
Según dieron a conocer las compañías, la operación proyectada implicaría un cambio de control y añadieron que es posible que celebren convenios de acceso exclusivo de Directv a la infraestructura utilizada actualmente por ETB relacionada con el servicio de televisión.
Lo anterior se haría como un mecanismo para asegurar la continuidad del servicio y “evitar afectaciones a los usuarios, se mantengan los servicios empaquetados y la atención a los consumidores de dichos paquetes, por parte de ETB”.
Lo anterior implica la provisión del servicio de televisión por suscripción por parte de Directv y la provisión de los servicios de comunicaciones adicionales por parte de ETB, si es el caso.
Los cambios serían vistos por los clientes que tiene la empresa capitalina en Bogotá, Chía, Cajicá y Soacha, y en ninguno de estos casos la transacción implicaría una participación de mercado de 20 %. De hecho, en la ciudad donde más impacto tendría la operación sería en Bogotá, donde la integración alcanzaría una cuota de 9,1 %.
Plan de ajuste de la ETB
En días pasados la compañía bogotana, cuyas acciones cotizan con un fuerte descuento en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) dio a conocer sus resultados financieros para 2025 que dan cuenta de una mejora en su operación, pero aún con pérdidas.
Un dato importante de los resultados es que la ETB volvió a los números verdes en su caja operacional al cierre de 2025, con un saldo positivo de $97.714 millones, que se traduce en un incremento del 471 % frente a 2024 (-$26.309 millones).
El año pasado la empresa tuvo un crecimiento del 6 % en los ingresos operacionales, llegando a los $1,55 billones. En lo referente a los ingresos totales, estos se mantuvieron sobre el nivel de los $1,6 billones al finalizar el 2025, pero con una leve caída del 3 %.
Pese a los resultados positivos en la operación, se registró una pérdida neta de $117.852 millones, cifra superior a la registrada un año atrás ($91.714 millones), influenciados por el pago de deuda y efectos contables por impuestos diferidos.
Sin dejar de lado que en días pasados se anunció que la ETB está negociando un crédito sindicado con cuatro bancos: DaviBank, Itaú, Bancolombia y Banco Santander.
Diego Molano Vega, presidente de la firma, explicó que la empresa “ha venido impulsando nuevas formas de operar para alcanzar mayores niveles de eficiencia, junto con la adopción de herramientas de inteligencia artificial orientada a la optimización de procesos”.