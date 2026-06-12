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Ahora | Este es el documento completo del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026

La meta de déficit fiscal se elevó desde 5,1 % del PIB hasta 5,3 % del PIB para 2026.

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Germán Ávila, ministro de Hacienda
Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto: MinHacienda

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El ministro de Hacienda, Germán Ávila, acaba de presentar el documento del Marco Fiscal de Mediano Plazo para 2026 en el que hubo, incluso, aumento de la meta de déficit fiscal que enfrenta al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La meta de déficit fiscal se elevó desde 5,1 % del PIB hasta 5,3 % del PIB para 2026, mientras que para 2027 se calcula de parte del Ministerio de Hacienda que el déficit baje desde $41,4 billones en el presente año hasta $11,6 billones en el 2027 (con una meta puntual de 4,5 % del PIB).

El documento completo con el Marco Fiscal 2026 se puede descargar haciendo clic aquí.

Marco Fiscal de Colombia con alto déficit fiscal para 2026

Marco Fiscal de Colombia con alto déficit fiscal para 2026 y 2027

Tags: Colombia, Noticias Valora Analitik
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