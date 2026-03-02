ETB volvió a los números verdes en su caja operacional al cierre de 2025. La compañía de telecomunicaciones despidió el año con $97.714 millones, lo que se traduce en un incremento del 471 % respecto al 2024 (-$26.309 millones).
Así se destaca en el más reciente balance financiero de la entidad, en el que también se evidencia un crecimiento del 6 % en los ingresos operacionales, llegando a los $1,55 billones. En lo referente a los ingresos totales, estos se mantuvieron sobre el nivel de los $1,6 billones al finalizar el 2025, pero con una leve caída del 3 %.
El reporte de ETB también muestra una aceleración en el Ebitda operacional. El año pasado, el indicador se posicionó en los $394.869 millones, es decir, un 50 % más que en el 2024, cuando este se ubicó en los $262.757 millones.
Pese a los resultados positivos en la operación, se registró una pérdida neta de $117.852 millones, cifra superior a la registrada un año atrás (-91.714 millones). De acuerdo con la empresa, esto se vio influenciado en su mayoría por el pago de los intereses de la deuda y un efecto contable asociado a la reversión de un reconocimiento de impuesto diferido.
Destacado: Indra Group presenta nueva unidad de negocio en América Latina: apoyará seguridad integral de la región
Plan de transformación
ETB resaltó que su operación en 2025 se vio impulsada por el arranque de un plan de transformación enfocado en optimizar la operación de telecomunicaciones e iniciar el desarrollo de nuevas soluciones digitales.
Diego Molano Vega, presidente de la firma, explicó que la empresa “ha venido impulsando nuevas formas de operar para alcanzar mayores niveles de eficiencia, junto con la adopción de herramientas de inteligencia artificial orientada a la optimización de procesos”.
Algunas de esas decisiones estratégicas incluyen el sellar alianzas con compañías como Google, Oracle, Starlink, Huawei, Índigo, Salesforce, SAP, Fortinet, Mulesoft, ZTE, Snowflake, Ali Baba, entre otras. A eso se le suma la puesta en marcha de sus primeras iniciativas de tecnología para la educación.
Además, como parte del plan de transformación, la compañía invirtió más de $300.000 millones y, gracias a una alianza con ZTE, realizará una inversión adicional, durante tres años, de US$70 millones que permitirá la expansión de la red de fibra óptica en Bogotá.
Para 2026, el foco está puesto en consolidar la optimización de la operación de telecomunicaciones, expandir la infraestructura tecnológica y desarrollar proyectos de transformación digital (TechCo) que generen valor económico y social.
“ETB mantiene su foco en fortalecer resultados sostenibles de largo plazo, con disciplina en costos, eficiencia operativa y una gestión orientada a generar impacto social real”, resaltó la empresa.
Destacado: El 71 % de los ingresos de Cementos Argos provienen de productos con atributos ambientales
—