El 71 % de los ingresos de Cementos Argos provienen de productos con atributos ambientales

Cementos Argos, empresa del Grupo Argos, generó en 2025 el 71 % de sus ingresos en Colombia a partir de la comercialización de productos con atributos de sostenibilidad, lo que equivale a $2,02 billones de un total de $2,86 billones correspondientes a sus ventas en el año.
“Este hito reafirma nuestro compromiso con transformar la industria, ofreciendo soluciones que combinan desempeño técnico, eficiencia y responsabilidad ambiental, y acompañando a nuestros clientes en la transición hacia una construcción cada vez más sostenible”, señaló Claudia Ochoa, gerente de Seguridad, Ambiente y Comunidades de la Regional Colombia de Argos.
Destacado: Cementos Argos aprueba paquete de inversiones por US$50 millones
Cabe resaltar que Argos consolida su portafolio con atributos ambientales en dos grandes categorías:
Cementos y concretos bajos en carbono que, como resultado de su análisis de ciclo de vida, tienen una autodeclaración ambiental de producto y cuentan con un menor contenido de CO2 embebido. Aquí se destacan:
- Cementos UG y EMAX, producidos en las plantas de Cartagena, Sogamoso y Rioclaro.
- 165 referencias de concretos producidos en las plantas de Puente Aranda, Calle 80, Barrancabermeja, Planta Norte, Zona Franca, Arroyohondo y Marinilla.
Estos productos permiten a los proyectos avanzar hacia metas de descarbonización, manteniendo altos estándares de desempeño y calidad.
La otra categoría, cementos, concretos y soluciones que promueven la adaptabilidad al cambio climático y la economía circular, reducen el uso de recursos naturales, impulsan el aprovechamiento de residuos, aumentan la vida útil de las estructuras y contribuyen al bienestar y confort de los usuarios. Entre ellos se encuentran:
- Cemento UG y Concretero de la Planta Nare.
- Cerca de 2.000 diseños de concretos disponibles a nivel nacional.
- Soluciones viales y soluciones modulares.
- Innovaciones como el saco soluble y los sacos verdes.
Recientemente, la compañía obtuvo la verificación de atributos de sostenibilidad del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) para los productos y soluciones mencionados.
Además, este año, Cementos Argos se consolidó nuevamente como una de las empresas líderes en sostenibilidad en la Industria de Materiales de Construcción según el S&P Global Sustainability Yearbook 2026, que destaca a las empresas con los mejores resultados en el Corporate Sustainability Assessment (CSA) dentro de cada industria, resaltando aspectos como: ética empresarial, gestión de riesgos, seguridad de la información, gestión de la biodiversidad y el agua, seguridad y salud en el trabajo y relacionamiento con comunidades.