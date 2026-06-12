American Airlines tendrá vuelos diarios entre Miami y Maracaibo a partir del 14 de julio

American Airlines anunció que a partir del 14 de julio iniciará operaciones hacia el Aeropuerto Internacional de Maracaibo (MAR), convirtiéndose en la primera aerolínea estadounidense en reanudar vuelos a Venezuela y, con esta incorporación, en expandir su presencia a un segundo destino en el país.
La nueva ruta conectará Miami (MIA) con Maracaibo de forma diaria, operada con aeronaves Embraer 175, que cuentan con cabina premium y conexión WiFi de alta velocidad de manera gratuita, gracias a un patrocinio de AT&T.
Adicionalmente, la aerolínea informó que a partir del 1 de noviembre pondrá en marcha el servicio entre Cap-Haïtien (CAP) y Miami, con lo que se convertirá en la primera aerolínea estadounidense en anunciar la reanudación de vuelos hacia Haití.
Con estas dos nuevas rutas, American Airlines alcanzará un total de 100 destinos en la región.
José A. Freig, vicepresidente de Operaciones Internacionales y Servicio de Catering a Bordo de American Airlines, señaló que tras convertirse en la primera aerolínea en reanudar el servicio a Venezuela, «la compañía se enorgullece de ampliar su presencia en el país con el regreso a Maracaibo en julio, lo que refleja su compromiso a largo plazo y confianza en el éxito del mercado en los próximos años».