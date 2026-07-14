Scotiabank tendrá oficina de representación en Colombia para ofrecer productos financieros y de inversión

Luego de la venta de sus operaciones en Colombia, Costa Rica y Panamá a Davivienda, The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) tendrá nuevamente presencia directa en Colombia.
La Superintendencia Financiera dio luz verde a la apertura de una oficina de representación para promover productos y servicios financieros de varias entidades del grupo canadiense.
La autorización cobija a The Bank of Nova Scotia, banco matriz del grupo financiero canadiense y otras de sus entidades: Scotia Capital Inc. y Scotia Capital (USA) Inc., especializadas en banca de inversión y mercados de capitales; y The Bank of Nova Scotia Trust Company (Bahamas) Limited, enfocada en servicios fiduciarios y de gestión patrimonial para clientes internacionales.
La oficina de representación podrá promover en Colombia los productos y servicios autorizados para estas entidades.
La Superintendencia precisó que esta figura corresponde a una oficina de representación, por lo que su actividad estará limitada a la promoción y publicidad de los productos y servicios autorizados. Cualquier oferta distinta a la aprobada requerirá una autorización previa y expresa de la entidad de supervisión.
Qué podrá hacer la oficina de Scotiabank
Según la resolución, la oficina de representación promoverá los productos y servicios incluidos en los planes generales de funcionamiento aprobados por la Superintendencia para estas entidades, aunque no se especifican servicios puntuales.
También aclara que la autorización no habilita a la oficina para desarrollar actividades propias de un establecimiento de crédito en Colombia.
Es decir, su función será acercar a los clientes colombianos a los productos y servicios ofrecidos por las entidades del exterior, bajo las condiciones establecidas por la regulación vigente.
Antes de iniciar operaciones, la oficina deberá posesionar a su representante legal ante la Superintendencia Financiera, cumplir los requisitos previstos en la regulación, registrarse como establecimiento de comercio y designar los responsables de las políticas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Solo después de completar esos trámites podrá comenzar a desarrollar sus actividades de promoción en el país.