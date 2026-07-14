Juan Carlos Morales será gerente (e) de XM: reemplazará a María Nohemi Arboleda, quien será nueva MinMinas

Tras el anuncio de que María Nohemi Arboleda será la ministra de Minas y Energía en el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, XM, operador del sistema eléctrico colombiano, anunció el inicio del proceso de transición hacia una nueva administración.
La Junta Directiva agradeció a Arboleda por su gestión al frente de la organización y le deseó éxitos en su nuevo cargo. La funcionaria permanecerá como gerente de XM hasta el 31 de julio de 2026. A partir de esa fecha, Juan Carlos Morales, actual gerente del Centro Nacional de Despacho, asumirá como gerente encargado mientras se adelanta el proceso de selección del nuevo presidente de la compañía.
La Junta será la encargada de designar al nuevo gerente de XM, de acuerdo con los estatutos de la empresa y el convenio administrativo vigente entre Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda. Cabe recordar que XM es una filial de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), cuya casa matriz es Ecopetrol.
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La selección del nuevo gerente se realizará con el apoyo de una firma especializada en búsqueda de altos ejecutivos. Una vez se conforme la lista de candidatos que cumplan con los requisitos de formación, experiencia en el sector e idoneidad para el cargo, la Junta escogerá al nuevo líder de la organización.
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