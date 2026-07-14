El dólar estadounidense en Colombia interrumpió su racha bajista al registrar un leve rebote al cierre de la sesión de hoy, avanzando $14,25 frente al dato del viernes ($3.239,75) para ubicarse en un precio final de $3.254.
A pesar de esta moderada recuperación, la paridad local continúa cotizando en niveles mínimos no vistos desde finales de 2019.
Durante la sesión, la tasa de cambio inició operaciones en un techo de $3.230 y descendió de forma constante hasta registrar un mínimo intradía de $3.225, perforando el piso técnico previo de 2019 ($3.231). Hacia la parte media de la jornada, el par registró un máximo de $3.260,50.
Paralelamente, a nivel global, el índice DXY retrocedió un 0,33 %, ubicándose en 100,90 unidades.
El principal catalizador de la jornada provino de los datos macroeconómicos publicados en Washington. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. reveló que la inflación anual se desaceleró fuertemente en junio hasta el 3,53 % (frente al 3,8 % esperado por el mercado), anotando una variación mensual negativa de -0,42 %, la más baja desde abril de 2020.
De acuerdo con analistas del mercado, este enfriamiento en los precios de la energía reduce la presión sobre la FED, fortaleciendo las expectativas de una eventual flexibilización monetaria. Esto debilitó de forma generalizada al dólar e impulsó las estrategias de carry trade hacia la región.
En la plaza cambiaria local, la divisa colombiana continuó destacándose dentro del bloque emergente. Tal como señaló Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp Capital, el debilitamiento global del dólar encuentra en Colombia un amplio diferencial de tasas de interés que sigue atrayendo flujos institucionales.
Desde la mesa de Acciones & Valores resaltaron que el mercado absorbió la dinámica cambiaria tras la estelar jornada previa —donde se movilizaron US$1.402 millones—, consolidando un camino técnico despejado para tantear nuevos soportes en la zona de los $3.220.
Brent se dispara a US$84 por tensión militar en Ormuz
En el mercado de productos básicos, la prima de riesgo geopolítico se elevó marcadamente, ofreciendo un viento de cola adicional a los términos de intercambio de la economía colombiana.
El barril de crudo Brent de referencia para Colombia subió un 1,24 % hasta los US$84,33, alcanzando su nivel más alto en un mes. A su vez, la referencia WTI avanzó un 0,72 % cotizándose en US$78,70.
El repunte obedece al intercambio directo de ataques entre las fuerzas de EE. UU. e Irán en las inmediaciones del Estrecho de Ormuz, un paso clave para el suministro mundial de hidrocarburos, elevando los temores de interrupciones en la oferta global de crudo.
Noticias internacionales
El presidente de la Reserva Federal (FED), Kevin Warsh, compareció por primera vez ante el Congreso de Estados Unidos desde que asumió el cargo en mayo, tras ser nominado por el presidente Donald Trump en reemplazo de Jerome Powell. En su intervención, dejó claro que la prioridad del banco central será devolver la inflación a su objetivo y aseguró que la entidad no tolerará un escenario de aumentos persistentes en los precios.
Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,35 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 finalizaron en 5,505 %; la jornada anterior no registraron.
- Los TES de 2028 terminaron en 12,330 % desde los 12,290 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 11,910 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 11,792 %.
- Los TES de 2036 registraron una tasa final de 11,790 %, frente al 11,640 % registrado anteriormente.
- Los TES de 2050 finalizaron en 11,922 %; la jornada anterior en 11,909 %.
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