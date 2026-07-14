Warsh de la FED debuta ante el Congreso y promete priorizar el control de la inflación en EE. UU.

El presidente de la Reserva Federal (FED), Kevin Warsh, compareció por primera vez ante el Congreso de Estados Unidos desde que asumió el cargo en mayo, tras ser nominado por el presidente Donald Trump en reemplazo de Jerome Powell. En su intervención, dejó claro que la prioridad del banco central será devolver la inflación a su objetivo y aseguró que la entidad no tolerará un escenario de aumentos persistentes en los precios.
Warsh afirmó que la Reserva Federal es consciente de que "la alta inflación ha sido una carga excesiva para los hogares y las empresas estadounidenses" y reiteró el compromiso del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) con la estabilidad de precios.
"Los miembros de nuestro Comité no tienen ninguna tolerancia con una inflación persistentemente elevada. Compartimos un compromiso firme de restaurar la estabilidad de precios", señaló.
El presidente de la FED también insistió en que el banco central trabaja para estabilizar los precios tras lo que calificó nuevamente como un período de cinco años en el que la institución "fracasó en su misión" de controlar la inflación.
No obstante, destacó que la economía estadounidense continúa mostrando fortaleza. Según dijo, la mayor economía del mundo "se expande a un ritmo sólido y muestra resiliencia frente a los acontecimientos recientes", pese al impacto de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que ha afectado el tránsito por el estrecho de Ormuz, impulsado los precios del petróleo y generado nuevas interrupciones en las cadenas globales de suministro.
Durante su intervención, Warsh también se refirió al desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Aunque reconoció que aún es incierto el impacto económico que tendrá esta tecnología, aseguró que es "inevitable" que la actual "inversión en IA" termine convirtiéndose simplemente en "inversión", a medida que la tecnología se integre plenamente en la actividad productiva.
Comparecencia coincide con una desaceleración de la inflación
Las declaraciones del presidente de la FED se producen un día después de conocerse el más reciente dato de inflación en Estados Unidos, que mostró una moderación mayor a la esperada.
Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó en 3,5 % anual en junio, por debajo del 4,2 % registrado en mayo y de la expectativa del mercado, que era de 3,8 %.
En términos mensuales, la inflación cayó 0,4 %, la mayor disminución desde abril de 2020, impulsada principalmente por la fuerte reducción de los precios de la energía. El dato sorprendió a los analistas, que esperaban un descenso de apenas 0,2 %.
Pese a este alivio inflacionario, el mercado sigue anticipando que la Reserva Federal mantendrá sin cambios las tasas de interés en su reunión de finales de julio y evaluará nuevos ajustes en función de la evolución de los precios y la actividad económica.
Warsh continuará su presentación ante el Congreso este miércoles, cuando comparezca ante la Comisión de Servicios Financieros del Senado, donde se espera que amplíe la visión del banco central sobre la inflación, las tasas de interés y las perspectivas de la economía estadounidense.
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