DGO lanza paquete de transmisión del Mundial: Así se puede comprar en Colombia

En un mercado saturado de plataformas de ‘streaming’, DGO, el servicio de televisión en vivo y entretenimiento bajo demanda, ha decidido ir más allá con una propuesta que busca unificar el consumo de contenido en los hogares colombianos.
Con el lanzamiento de sus nuevos planes, la compañía no solo ofrece una amplia gama de opciones, sino que también ataca de frente uno de los mayores problemas para los usuarios: la fragmentación de servicios y el consecuente gasto desproporcionado. La propuesta es clara: disfrutar de lo mejor del deporte, las noticias y el entretenimiento sin tener que pagar múltiples facturas.
DGO ha escuchado esta necesidad y ha diseñado planes que permiten unificar este pago, generando un ahorro considerable. Por ejemplo, su plan “Combo TV + Streaming”, que incluye 80 señales de TV en vivo, todo el fútbol con DSports y WIN+, y acceso a las plataformas DGO, Disney+ y Amazon Prime, tiene un costo de $89.900. Un paquete de servicios que, si se contratara por separado, podría superar los $150.000, lo que representa un ahorro de más del 40%.
El plan DGO Streaming es otra de las ofertas llamativas de la compañía, que por $24.900 permite disfrutar de 20 señales de televisión, todo el deporte con DSports y WIN+, y acceso al contenido de DGO, Amazon Prime y Disney+. Esta es una estrategia para competir con servicios más pequeños y atraer a usuarios que buscan una opción económica con un portafolio robusto.
“Con este ecosistema, DGO simplifica la experiencia de consumo: una sola factura y un único pago. Para las familias, esto significa una opción práctica que reduce costos sin sacrificar calidad ni variedad”, destacó Daniel Llano, Director de Marketing de DirecTV Colombia.
El deporte, el gran atractivo en la antesala del Mundial 2026
DGO ha puesto el foco en los amantes del deporte, especialmente del fútbol. Con la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la empresa ha posicionado a DSports como su caballo de batalla. Este canal ofrecerá la cobertura completa del torneo más importante del fútbol mundial (104 partidos), un factor de peso para atraer a un público masivo que históricamente busca estos eventos.
Además, los planes incluyen acceso a la Copa Sudamericana y a todo el fútbol colombiano, masculino y femenino, a través de WIN+. La inclusión de este último, que de manera individual puede costar alrededor de $37.000 pesos, representa un valor agregado significativo y convierte a los paquetes de DGO en una solución integral para los aficionados del balompié.
La estrategia de DGO es contrarrestar la piratería y los canales ilegales que florecen en épocas de grandes eventos deportivos. Ofrecer un acceso legal y asequible a la totalidad de los partidos, con la calidad y la cobertura que solo un servicio oficial puede brindar, es la mejor manera de captar a un público que, por falta de opciones, recurre a alternativas no autorizadas.
Los interesados en suscribirse a DGO deberán acceder a la web oficial de DirecTV Go donde encontrarán las distintas opciones de planes con detalles de costos y servicios.