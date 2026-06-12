La deuda pública en Colombia tendrá un aumento en 2026, según la nueva presentación de las cifras del Marco Fiscal de Mediano Plazo por parte del Ministerio de Hacienda.
Según el documento, el indicador neto cerraría el año en niveles de 58,9 %, una cifra superior a la presentada hace unos meses por la misma entidad en el Plan Financiero. En ese momento, se aseguró que la cifra sería de 58,7 %.
Ahora bien, para el mediano plazo, las proyecciones se redujeron frente al Marco Fiscal del año pasado, tal y como se observa en la siguiente gráfica.