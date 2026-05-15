FIFA suma a Arabia Saudita como socio y acelera un negocio de más de US$11.000 millones con el Mundial

La FIFA confirmó un nuevo acuerdo con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) que lo convierte en promotor oficial de la Copa Mundial 2026. La decisión amplía la presencia del fondo árabe en el ecosistema del fútbol global en un evento que reúne a las mayores audiencias deportivas del mundo.
El anuncio se da en medio de la expansión de los acuerdos comerciales de la FIFA con actores del Golfo, una región que ha incrementado su inversión en deporte en la última década. El PIF ya había participado en el Mundial de Clubes 2025 y mantiene acuerdos con la Concacaf, organismo que regula el fútbol en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.
Además, la FIFA tiene vigente una alianza con la petrolera Aramco, también de Arabia Saudita, con un contrato estimado en US$100 millones anuales.
FIFA y PIF: Nuevo acuerdo comercial para el Mundial 2026
El PIF integrará su operación al Mundial 2026 a través de empresas como Savvy Games Group, dedicada a videojuegos y esports, y Qiddiya, proyecto urbano que busca convertirse en un centro de entretenimiento y deporte en Arabia Saudita. Estas marcas participarán en activaciones comerciales y experiencias para aficionados durante el torneo.
El acuerdo busca ampliar la participación del público en la Copa del Mundo mediante iniciativas digitales y presenciales. Según la FIFA, el objetivo es generar mayor interacción con las nuevas audiencias y fortalecer la conexión entre el torneo y el ecosistema del entretenimiento.
Arabia Saudita y su estrategia deportiva global
Arabia Saudita ha incrementado su presencia en el deporte internacional como parte de su estrategia de diversificación económica. El PIF ha ampliado inversiones en fútbol, esports y entretenimiento como parte de su plan de desarrollo a largo plazo, que incluye el fortalecimiento del turismo y la industria del ocio.
El fondo también es parte de la preparación de Arabia Saudita como sede del Mundial 2034, un anuncio ya confirmado por la FIFA. Este evento se suma a otros proyectos deportivos que buscan posicionar al país como un actor central en la organización de grandes competencias internacionales.
La FIFA señaló que el acuerdo con el PIF busca impulsar el crecimiento del fútbol desde categorías base hasta el nivel profesional. El plan incluye programas de formación, desarrollo de infraestructura y apoyo a iniciativas juveniles y femeninas en distintas regiones del mundo.
De acuerdo con el organismo, la colaboración también se apoya en la experiencia reciente del Mundial de Clubes 2025, donde el PIF tuvo participación activa en la activación de marca y promoción del torneo.
El director comercial de la FIFA, Romy Gai, indicó que el acuerdo se enmarca en la estrategia de expansión del fútbol y en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación para el desarrollo del deporte. Por su parte, el PIF señaló que la alianza refuerza su compromiso con la industria deportiva como eje de crecimiento económico y social.
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El Mundial 2026 será uno de los eventos con mayor alcance en la historia del deporte, con proyecciones de audiencias globales superiores a los mil millones de espectadores. La FIFA espera que el nuevo formato permita aumentar ingresos comerciales y consolidar su modelo de expansión internacional.