FIFA dispara los premios del Mundial 2026: Serán los más altos en la historia del torneo

El Consejo de la FIFA aprobó un aumento histórico en la asignación económica para las selecciones que participarán en la Copa Mundial 2026, con una bolsa total de US$871 millones. La cifra representa un incremento del 15 % frente a ediciones anteriores y se distribuirá entre las 48 federaciones clasificadas al torneo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.
La decisión se tomó en una reunión realizada en Vancouver, a 44 días del inicio del campeonato. El ajuste responde al crecimiento comercial del torneo, que se consolida como el principal activo financiero del organismo. Según datos de la FIFA, el Mundial es la mayor fuente de ingresos, lo que permite ampliar los recursos destinados a federaciones y programas de desarrollo.
El nuevo esquema incluye aumentos directos en tres frentes clave. La subvención de preparación sube de US$1,5 a US$2,5 millones por equipo. El premio por clasificación pasa de US$9 a US$10 millones. Además, se suman contribuciones adicionales superiores a US$16 millones para cubrir costos logísticos de delegaciones y ampliar la asignación de entradas para cada selección.
En paralelo, la FIFA reiteró que los ingresos del torneo seguirán redistribuyéndose entre sus 211 federaciones miembro, lo que impacta directamente en el financiamiento del fútbol a nivel global.
FIFA repartirá más dinero para selecciones en el Mundial 2026
El incremento económico refleja el cambio estructural del torneo, que por primera vez contará con 48 selecciones. Esto implica mayor número de partidos, más ingresos por derechos de televisión, patrocinios y venta de entradas.
El presidente de la FIFA señaló que el organismo atraviesa su mejor situación financiera. “Esto nos permite brindar ayudas sin precedentes a todas las federaciones miembro”, afirmó, al destacar que los recursos se reinvierten en el desarrollo del fútbol.
En términos comparativos, el monto total asignado para 2026 supera ampliamente el de Qatar 2022, cuando se distribuyeron cerca de US$440 millones en premios deportivos. Con el nuevo esquema, la cifra prácticamente se duplica si se suman las subvenciones y aportes adicionales.
El Consejo también aprobó cambios en el reglamento disciplinario. A partir del Mundial 2026, los jugadores que abandonen el terreno de juego y se tapen la boca para evitar ser grabados recibirán tarjeta roja directa.
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Además, se autorizó la participación del Afghan Women United en competiciones oficiales, en una medida que busca ampliar la inclusión en el fútbol internacional.
Estas decisiones se adoptan en la antesala del Congreso 76 de la FIFA, en un contexto de expansión deportiva y fortalecimiento financiero del organismo.