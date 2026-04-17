FIFA prepara algo nunca visto para la final del Mundial y genera polémica

El Mundial 2026 marcará un cambio sin precedentes en la historia del fútbol. La FIFA confirmó que la final del torneo incluirá, por primera vez, un show de medio tiempo al estilo del Super Bowl, integrando entretenimiento musical en el descanso del partido más visto del planeta. La decisión modifica un formato que se ha mantenido intacto durante décadas.
El anuncio fue hecho por Gianni Infantino durante el evento Semafor World Economy 2026. El directivo detalló que el espectáculo se realizará el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, sede de la final, y que tendrá una audiencia estimada superior a los 1.500 millones de espectadores en todo el mundo, según datos de la FIFA.
La producción estará a cargo de Global Citizen, organización que ya participó en eventos de gran escala como el concierto de la final del Mundial de Clubes 2025. Además, el director artístico será Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien liderará la selección de los artistas que participarán en el espectáculo. Infantino confirmó que no será un solo artista, sino varios, con un enfoque global.
El Mundial también será el primero con 48 selecciones y el primero organizado por tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Este contexto amplía el alcance comercial y mediático del torneo, lo que explica la apuesta por un formato que combine deporte y entretenimiento.
Un formato inspirado en el Super Bowl y su impacto económico
La inclusión del show de medio tiempo sigue el modelo del Super Bowl, la final de la NFL, que ha convertido su espectáculo musical en un evento de alto impacto. En 2024, el show de medio tiempo del Super Bowl superó los 120 millones de espectadores solo en Estados Unidos, según cifras oficiales de la liga.
Además de la audiencia, el espectáculo tiene un fuerte componente económico. Las marcas invierten millones de dólares en publicidad durante el evento, y los artistas logran aumentos significativos en reproducciones y ventas tras su presentación. La FIFA busca replicar este efecto en la final del Mundial, que tiene una audiencia mucho mayor.
La decisión también responde a la sede del torneo. Estados Unidos es el principal mercado de entretenimiento deportivo del mundo y ha desarrollado formatos que combinan espectáculo y competencia. Con el Mundial 2026, la FIFA adapta estos elementos a su producto más importante.
Un cambio histórico en la tradición del fútbol mundial
Hasta ahora, las finales de la Copa del Mundo se han caracterizado por un enfoque exclusivamente deportivo. Las ceremonias se realizaban antes del inicio del partido, sin intervenciones durante el entretiempo. La introducción de un show rompe con esta tradición y redefine la experiencia del espectador.
Una curiosidad relevante es que, aunque el fútbol ha incorporado espectáculos en inauguraciones y clausuras, nunca había intervenido el desarrollo del partido. El entretiempo, que dura 15 minutos, se mantenía como un espacio técnico para los equipos.
El nuevo formato abre un debate entre aficionados. Algunos consideran que el cambio puede afectar la esencia del juego, mientras otros lo ven como una evolución necesaria para atraer nuevas audiencias, especialmente en mercados jóvenes.
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Desde la FIFA, la postura es clara: el torneo debe adaptarse a un entorno donde compite con otras formas de entretenimiento. Con una audiencia masiva y un crecimiento sostenido en ingresos comerciales, la final del Mundial 2026 se perfila no solo como un evento deportivo, sino como uno de los mayores espectáculos del mundo.