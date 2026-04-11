Miami confirmó que Bayfront Park será la sede del FIFA Fan Festival durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, en una apuesta por llevar la experiencia del torneo más allá del estadio y convertir el centro de la ciudad en uno de los principales puntos de encuentro para aficionados, residentes y turistas.
El evento será gratuito y se desarrollará del 13 de junio al 5 de julio de 2026 en un espacio de más de 40.000 metros cuadrados frente al mar. Según el comité anfitrión, se espera la asistencia de hasta 30.000 personas por día durante 23 jornadas, con transmisión en vivo de partidos, agenda cultural, entretenimiento y activaciones para los asistentes.
El festival tendrá pantallas digitales de gran formato para seguir los encuentros del Mundial, así como un escenario principal con capacidad para 10.000 personas, donde se realizarán presentaciones en vivo y actividades entre partidos. Las puertas abrirán antes del inicio de cada juego y la programación se extenderá durante todo el día.
“Miami está lista para recibir al mundo. El FIFA Fan Festival Miami convertirá Bayfront Park en un espacio frente al mar donde familias, residentes y visitantes podrán reunirse para celebrar el fútbol y el espíritu que hace única a nuestra ciudad”, dijo la alcaldesa de Miami, Eileen Higgins.
Eventos oficiales de la FIFA y horarios
27 de junio de 2026 – Colombia vs. Portugal
Apertura de puertas: 6:30 p.m. Inicio del partido: 7:30 p.m.
• Palmetto Golf Course
18 de julio de 2026 – Partido por el tercer lugar
Apertura de puertas: 4:00 p.m. Inicio del partido: 5:00 p.m.
• Little Haiti Park
• North Beach Sand Bowl
Destacado: La fiebre por la Selección Colombia llega a los cines: Así podrá vivir los partidos como si estuviera en el estadio.
19 de julio de 2026 – Final
Apertura de puertas: 2:00 p.m. Inicio del partido: 3:00 p.m.
• Amelia Earhart Park
• North Beach Sand Bowl
• Tropical Park