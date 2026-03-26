La fiebre por la Selección Colombia llega a los cines: Así podrá vivir los partidos como si estuviera en el estadio

La cadena de cines Royal Films anunció que transmitirá en vivo los partidos amistosos de la Selección Colombia previos al Mundial 2026, convirtiendo sus salas en espacios alternativos para seguir al equipo nacional. Los encuentros ante la Selección de Croacia el 26 de marzo y frente a la Selección de Francia el 29 de marzo podrán verse en pantalla grande en distintas ciudades del país.
La iniciativa se lanza en la recta final hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá y será el primer Mundial con 48 selecciones y 104 partidos. La ampliación del torneo ha incrementado el interés comercial y mediático, impulsando nuevas formas de consumo del fútbol más allá de la televisión tradicional.
Según Kantar Ibope Media, los partidos de Colombia en eliminatorias superaron los 25 puntos de rating en varias ciudades durante 2025, lo que representa más de seis millones de espectadores por encuentro. Ese nivel de audiencia convierte al equipo nacional en uno de los productos deportivos con mayor demanda en el país, lo que abre oportunidades de negocio para el sector del entretenimiento.
Royal Films cuenta con más de 270 pantallas y presencia en más de 50 ciudades, lo que le permite llevar esta experiencia a públicos que no suelen acceder a eventos internacionales en vivo. La estrategia busca capitalizar la alta fidelidad de los hinchas y ampliar la oferta de contenido en salas que tradicionalmente dependen de estrenos cinematográficos.
El fútbol en salas de cine se convierte en una nueva fuente de ingresos
Los partidos se proyectarán en formatos estándar, plus, ultra y VIP, con precios desde $20.000 por entrada. Este modelo replica experiencias ya utilizadas en otros mercados. En Europa, cadenas como Cineworld han transmitido finales de torneos continentales con altos niveles de ocupación, lo que demostró que el deporte puede atraer público adicional a las salas.
La industria del cine en Colombia todavía no recupera los niveles de asistencia previos a la pandemia. En 2019 se vendieron cerca de 73 millones de boletas, cifra que cayó de forma significativa en los años siguientes, según datos del Ministerio de Cultura. Ante este escenario, los exhibidores han buscado diversificar su programación con conciertos, eventos culturales y ahora fútbol en vivo.
Los horarios elegidos para los amistosos coinciden con franjas de alto tráfico en centros comerciales: jueves a las 6:15 p. m. y domingo a las 2:45 p. m. Esta programación favorece el flujo de público y el consumo en alimentos y bebidas, que puede representar hasta el 40 % de los ingresos de los complejos cinematográficos, de acuerdo con asociaciones del sector.
Amistosos ante rivales europeos y antecedentes que elevan el interés por la Selección Colombia
Los partidos contra Croacia y Francia forman parte de la preparación de Colombia para el Mundial. Ambos rivales han sido protagonistas en ediciones recientes del torneo: Croacia fue subcampeona en Rusia 2018 y Francia ganó ese Mundial y fue finalista en Qatar 2022. Enfrentar a selecciones de ese nivel permite evaluar el rendimiento del equipo antes de la competencia oficial.
Colombia no juega contra Francia desde marzo de 2018, cuando ganó 3-2 en un amistoso en París. Ante Croacia, el antecedente más recordado es la victoria 3-1 en la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014. Estos partidos han quedado en la memoria de los aficionados y aumentan el atractivo de los nuevos encuentros.
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La apuesta de Royal Films se alinea con el crecimiento del gasto de los hogares en entretenimiento. El DANE reportó que este rubro representó cerca del 4,2 % del gasto total de los hogares en 2025. La transmisión de partidos en pantalla grande busca capturar parte de ese presupuesto y consolidar a las salas de cine como espacios multipropósito donde el deporte también se convierte en espectáculo colectivo.