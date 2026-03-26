Colombia vs. Croacia: así están las apuestas para uno de los partidos más atractivos de la fecha FIFA

La Selección Colombia enfrentará a Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, en un amistoso internacional que forma parte de la preparación hacia el Mundial 2026. El partido será el primer enfrentamiento oficial en la historia entre ambas selecciones mayores y reunirá a dos equipos ubicados dentro del top 15 del ranking FIFA, con Croacia en la casilla 11 y Colombia en la 14.
El escenario no es menor. El Camping World Stadium tiene una capacidad cercana a los 65.000 espectadores y ya ha albergado partidos del Mundial de 1994 y torneos olímpicos, lo que lo convierte en una de las sedes tradicionales del fútbol internacional en Estados Unidos. Se espera una alta presencia de aficionados colombianos, como ha ocurrido en otros amistosos recientes de la Tricolor en territorio norteamericano, donde los partidos han superado con frecuencia los 50.000 asistentes.
El duelo llega en un momento de estabilidad para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Colombia acumula siete partidos consecutivos sin perder, con cinco victorias y dos empates, y cerró 2025 con triunfos ante Australia y Nueva Zelanda. En ese periodo, el equipo ha marcado 16 goles, para un promedio superior a dos anotaciones por encuentro, cifras que reflejan una mejora ofensiva frente a ciclos anteriores.
Croacia también llega con una racha positiva. El conjunto balcánico sumó 22 de 24 puntos en su fase de clasificación y encadena ocho partidos sin derrota. El equipo dirigido por Zlatko Dalić mantiene como eje al mediocampista Luka Modrić, quien a sus 40 años continúa siendo titular y podría disputar en 2026 su quinto Mundial, una cifra alcanzada por muy pocos jugadores en la historia.
Pronóstico Colombia vs Croacia: cuotas y probabilidades
Las principales casas de apuestas internacionales muestran un escenario de alta paridad. Las cuotas promedio sitúan la victoria de Colombia en 2.28, el empate en 3.30 y el triunfo croata en 3.15. Traducido en probabilidades matemáticas, el mercado asigna cerca de 44 % de opciones de victoria a la Tricolor, frente a 32 % para Croacia y 30 % para la igualdad.
Los mercados de goles también reflejan el momento ofensivo de ambos equipos. Colombia ha superado la línea de 2,5 goles totales en cinco de sus últimos seis partidos, mientras que Croacia lo ha hecho en cuatro de sus cinco compromisos más recientes. Por eso, el mercado “ambos equipos marcan” aparece como uno de los más activos para este encuentro.
Una tendencia que favorece a Colombia es el desempeño histórico de Croacia frente a selecciones sudamericanas. En 14 partidos oficiales contra equipos de Conmebol, los europeos solo han ganado dos, con ocho derrotas y cuatro empates, lo que muestra las dificultades del equipo balcánico ante el estilo de juego de la región.
Contexto, figuras y una curiosidad histórica del duelo
El partido también servirá para evaluar el momento de las principales figuras colombianas. Luis Díaz llega tras una temporada destacada en Europa, donde ha superado los 14 goles y las 10 asistencias en la campaña 2025/2026 con el Bayern, consolidándose como el jugador ofensivo más influyente de la selección. James Rodríguez, por su parte, mantiene su rol como organizador y líder de experiencia en el mediocampo.
Una curiosidad relevante es que, pese al nivel competitivo de ambas selecciones, nunca se habían enfrentado en categoría absoluta. Colombia ha jugado más de 600 partidos internacionales desde 1924, mientras que Croacia, desde su independencia en los años noventa, ha disputado más de 300 encuentros oficiales. Aun así, los calendarios y torneos internacionales nunca habían cruzado sus caminos.
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El amistoso de Orlando será, por tanto, una prueba directa entre dos selecciones que han tenido presencia constante en los últimos mundiales: Croacia fue finalista en 2018 y tercera en 2022, mientras que Colombia alcanzó los cuartos de final en 2014 y busca consolidar un nuevo ciclo competitivo rumbo a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.