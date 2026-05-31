En un polémico mensaje a través de su cuenta de X, se confirmó que el presidente Gustavo Petro no acepta los resultados del preconteo que dio a Abelardo de la Espriella como ganador en primera vuelta de las elecciones de 2026.
“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante, sus datos no son norma pública”, dijo el jefe de Estado.
Y añadió que hay dos censos en este momento, con una diferencia de 800.000 votos. Eso sí, no mostró ninguna prueba para respaldar la denuncia.
Su mensaje cerró diciendo que: “Por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”.
Lo anterior va en línea con lo dicho más temprano por el registrador Hernán Penagos, quien dijo que los datos presentados hoy son apenas el preconteo que hacen los jurados de las mesas.
Posteriormente, comenzará el conteo oficial, que es el proceso realizado por comisiones escrutadoras (jueces, y notarios), las cuales revisan las actas (formularios E-14) y consolidan la votación oficial. Este proceso tiene validez jurídica.
Ante esta situación, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, calificó los comentarios del presidente como una «alerta democrática máxima». «El ataque sistemático del Presidente de la República del sistema electoral colombiano, y el proceso democrático amerita la intervención de garantes internacionales que le permitan a los ciudadanos llevar a cabo una elección en paz», dijo.
Y añadió: «En Colombia daremos nuestra lucha institucional para evitar tantos abusos e irregularidades, pero hace rato llegó el momento en el cual tenemos que pedirle a organismos internacionales que nos acompañen en esta defensa, para la cual podemos contar con inmensas limitaciones, en términos de su efectividad local».