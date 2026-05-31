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Ahora | Abelardo de la Espriella emite primer mensaje tras liderar elecciones presidenciales

El candidato superó los 10 millones de votos y pujará por la Presidencia de Colombia contra Iván Cepeda de la izquierda.

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Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo
Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo. Foto: Archivo Campaña Abelardo de la Espriella

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Abelardo de la Espriella se pronunció tras ganar la primera vuelta presidencial con 10,3 millones de votos frente a 9,6 millones de Iván Cepeda y 1,6 millones de Paloma Valencia.

Estos números le permitirán al candidato de Defensores por la Patria pasar a segunda vuelta contra el opcionado de la izquierda.

Con esto en mente, el abogado envió un mensaje: “Más de 10 millones de colombianos confiaron en ‘el Tigre’ y se unieron a la manada. Vamos a segunda vuelta para derrotar la tiranía y el absolutismo”.

Y agregó: “En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre. Por lo pronto, vamos a celebrar esta victoria de los que nunca hemos vivido de la teta del Estado ni hemos hecho politiquería, frente a los de siempre”.

De la Espriella confirmó que hacia las 6:30 p.m. llegará al Malecón del Río en Barranquilla para entregar un mensaje completo sobre lo que vendrá para la segunda vuelta.

Según afirmó el político, en su discurso entregará detalles sobre cómo pretende ganar la segunda vuelta contra el candidato del oficialismo, sobre todo porque hay unos tres millones de votos en juego.

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Fuente: Valora Analitik
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Tags: Abelardo de la Espriella, Elecciones presidenciales 2026, Política
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