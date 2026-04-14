Mundial 2026 dispara hasta US$100 boletos de tren que suelen costar US$13 en Estados Unidos

Los aficionados que asistan al Mundial 2026 en Estados Unidos podrían enfrentar tarifas de transporte público superiores a US$100 por viajes en tren de ida y vuelta entre Nueva York y el estadio MetLife, en Nueva Jersey. La información fue revelada por The Athletic, que citó fuentes cercanas a los planes de New Jersey Transit (NJ Transit). El recinto albergará ocho partidos del torneo.
Actualmente el trayecto entre la estación Penn Station de Nueva York y el MetLife Stadium cuesta alrededor de US$12,90 en tarifa regular para un viaje de ida y vuelta. El aumento proyectado implicaría un incremento de más de siete veces en el precio habitual, en un recorrido de aproximadamente 18 millas (29 kilómetros).
NJ Transit ha señalado que los precios finales aún no están definidos. Un portavoz de la entidad afirmó que cualquier cifra divulgada es especulativa. El Comité Organizador de Nueva York y Nueva Jersey también indicó que las tarifas definitivas no han sido confirmadas. Sin embargo el medio deportivo sostiene que la decisión podría cerrarse en los próximos días.
El posible aumento no sería un caso aislado en Estados Unidos durante el Mundial 2026. La Autoridad de Transporte de la Bahía de Massachusetts estudia cobrar alrededor de US$80 por los viajes de ida y vuelta entre South Station y el Gillette Stadium en Foxborough durante los días de partido, según información divulgada por el mismo medio.
Aumento de tarifas en transporte público para el Mundial 2026
El esquema de precios especiales para eventos deportivos masivos ha generado debate en el estado de Nueva York y Nueva Jersey. Legisladores locales han cuestionado la propuesta de tarifas superiores a US$100. La gobernadora Kathy Hochul calificó el valor como “terriblemente alto”, de acuerdo con declaraciones recogidas por Bloomberg Línea.
El aumento se explica por la alta demanda prevista durante los partidos del Mundial y la necesidad de financiar operaciones adicionales en transporte público. NJ Transit también contempla tarifas uniformes sin descuentos para adultos mayores, niños o personas con discapacidad durante los días de partido.
El incremento de tarifas en Nueva Jersey supera el costo estimado en otras sedes del torneo. En Boston, el viaje en tren hacia el estadio Gillette tendría un precio cercano a US$80, lo que lo ubica por debajo del valor proyectado para el MetLife Stadium. Esta diferencia refleja variaciones en la infraestructura y en los subsidios de cada sistema de transporte.
Una de las curiosidades del plan es que el aumento convertiría el transporte público en uno de los gastos más altos para los asistentes en un solo partido, por encima en algunos casos del precio de entradas económicas del torneo en fases iniciales. Además el volumen esperado de viajeros podría superar la capacidad habitual de la red ferroviaria en días de alta afluencia.
Un costo de más de US$100 por el tren entre Nueva York y el estadio del MetLife en el Mundial 2026 equivale aproximadamente a más de 100 pasajes de TransMilenio en Bogotá. Con una tarifa cercana a los $3.550 por viaje en el sistema de transporte masivo capitalino, el gasto en Estados Unidos superaría los $400.000, lo que muestra la magnitud del incremento frente a un desplazamiento urbano en Colombia.
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Las autoridades del transporte en Nueva York y Nueva Jersey continúan evaluando ajustes operativos y de tarifas antes del inicio del Mundial 2026, mientras el calendario de partidos en el MetLife Stadium ya registra alta demanda de entradas vendidas.