Parqueaderos para el Mundial 2026 ya cuestan más que comprar la boleta más barata

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, empieza a mostrar uno de sus mayores costos ocultos: el estacionamiento. En varias sedes estadounidenses, el precio por dejar el vehículo supera el valor de la boleta al estadio, incluso en partidos de fase de grupos. La logística del acceso se perfila como uno de los gastos más altos para los aficionados.
En Los Ángeles, una de las sedes más demandadas, los pases diarios de parqueo alrededor del SoFi Stadium se venden entre US$250 y US$300. En contraste, las boletas de Categoría 3 para partidos de primera fase oscilan entre US$140 y US$180, según los rangos oficiales divulgados por la FIFA. En la práctica, estacionar cuesta hasta 70 % más que el ingreso al partido.
El impacto no es solo financiero. Los parqueaderos con tarifas más bajas en esta ciudad están ubicados a más de 1,5 kilómetros del estadio, lo que implica caminatas de más de 20 minutos antes de llegar a los filtros de seguridad. Para eventos con alta asistencia, esto se traduce en mayores tiempos de ingreso y salidas congestionadas.
Este escenario contrasta con otros eventos deportivos en Estados Unidos. Durante la temporada 2025 de la NFL, estacionar para ver a Los Angeles Rams tenía un costo promedio de US$71. En la NBA, el parqueo en arenas rara vez superó los US$60. En el Mundial, esos valores se han multiplicado por tres o por cuatro.
Estacionamientos del Mundial 2026: precios récord y menos espacios
La FIFA explicó que los precios responden a condiciones de mercado y a referencias de grandes eventos previos. Sin embargo, el principal factor es la reducción drástica de espacios disponibles. Muchas áreas que hoy funcionan como parqueaderos serán destinadas a seguridad, zonas VIP y activaciones comerciales.
En Kansas City, por ejemplo, se pasará de cerca de 20.000 plazas habituales a apenas 4.000 disponibles para el público general. Allí, los precios de parqueo para fase de grupos arrancan desde US$75. La misma base se repite en Arlington y Atlanta, mientras que en Miami el valor inicial ya se ubica en US$100.
A medida que avanza el torneo, las tarifas aumentan. En cuartos de final, estacionar en estadios como el Arrowhead Stadium o el Gillette Stadium ronda los US$125. Para una semifinal en Atlanta, el costo puede llegar a US$225. En Los Ángeles y Houston, partidos de alto perfil ya marcan precios de US$300.
La diferencia con el Mundial de Qatar 2022 es clara. Allí, el transporte público fue gratuito para los aficionados. En Estados Unidos, la alta dependencia del automóvil hace que el costo recaiga directamente en el hincha. Todo esto ocurre mientras la FIFA proyecta ingresos cercanos a US$11.000 millones por el torneo, según sus estimaciones financieras.
En México, sede de dos partidos de la Selección Colombia en Ciudad de México y Guadalajara, los precios de estacionamiento aún no han sido publicados. Proyecciones apuntan a valores cercanos a US$75 por partido, aunque la FIFA informó que las tarifas oficiales se anunciarán más adelante.