Listos los precios para despedir a la Selección Colombia en El Campín antes del Mundial: Esto vale la boleta más barata

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó las fechas de venta de boletería para el partido de despedida de la Selección Colombia antes del reto mundialista. El encuentro será ante Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y se jugará a las 6:00 p. m.
La preventa exclusiva para clientes Bancolombia se realizará el 14 y 15 de mayo, mientras que la venta al público general comenzará el 19 de mayo. La boletería estará disponible a través de la plataforma oficial autorizada por la Federación.
Los precios para asistir al compromiso tendrán un rango entre $98.000 y $560.000, incluyendo el costo por servicio. La localidad más costosa será Occidental, con un valor base de $490.000 más $70.000 de servicio. En contraste, las tribunas Norte y Sur tendrán un costo final de $98.000 cada una.
El partido se convierte en uno de los eventos deportivos de mayor demanda en Bogotá durante el primer semestre de 2026. La Selección Colombia mantiene alta convocatoria en sus partidos como local. En las Eliminatorias al Mundial, el equipo registró llenos consecutivos en Barranquilla y una alta ocupación en sus juegos amistosos recientes, según cifras de la Federación Colombiana de Fútbol.
Precios de boletería para Colombia vs. Costa Rica en Bogotá
La Federación confirmó cinco categorías de entradas para el compromiso en El Campín. Los precios oficiales son:
- Occidental: $490.000 + $70.000 de servicio
- Oriental Central: $390.000 + $56.000 de servicio
- Oriental Lateral: $270.000 + $39.000 de servicio
- Norte: $85.000 + $13.000 de servicio
- Sur: $85.000 + $13.000 de servicio
El estadio El Campín tiene capacidad cercana a 39.000 espectadores para eventos futbolísticos. Con boletería agotada y tomando como referencia los precios oficiales, la recaudación podría superar los $7.000 millones, sin incluir ingresos adicionales por patrocinio y comercialización.
Selección Colombia mantiene alta demanda en partidos oficiales y amistosos
El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega a este compromiso luego de consolidarse entre las selecciones con mejor rendimiento de Sudamérica en el actual proceso eliminatorio. La Federación
busca capitalizar el interés de los aficionados con un partido de despedida en Bogotá, ciudad que no recibe frecuentemente a la Selección de mayores.
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Costa Rica será el rival elegido para este encuentro previo a la competencia internacional más importante del calendario futbolístico. La Federación Colombiana de Fútbol señaló que el objetivo es convertir la jornada en una despedida masiva para la Selección y mantener el respaldo de la hinchada antes del inicio del torneo.
Según datos de la Federación y de operadores de boletería en Colombia, los partidos de la Selección suelen ubicarse entre los eventos deportivos con mayores ingresos por taquilla en el país, junto con finales de liga y conciertos internacionales.