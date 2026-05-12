Sergio Ramos está cerca de comprar el Sevilla junto a un fondo de Estados Unidos

Sergio Ramos está cerca de convertirse en uno de los nuevos propietarios del Sevilla FC. El exjugador del club andaluz alcanzó un principio de acuerdo con los principales accionistas de la institución española para liderar una operación respaldada por el fondo estadounidense Five Eleven Capital, que busca tomar el control mayoritario de la entidad.
La negociación avanzó esta semana en Sevilla, donde Ramos y su grupo sostuvieron reuniones con representantes del club y asesores legales. Según fuentes cercanas al proceso, la operación quedó prácticamente definida y solo restan trámites notariales y la revisión de requisitos legales por parte del Consejo Superior de Deportes de España.
La posible venta llega en uno de los momentos financieros y deportivos más complejos para el Sevilla. El club cerró la temporada 2023-2024 con pérdidas cercanas a los 81 millones de euros, según sus últimos estados financieros oficiales. Además, la deuda total de la institución supera los 300 millones de euros entre compromisos financieros, pagos aplazados y obligaciones operativas.
En el plano deportivo, el Sevilla pelea por evitar el descenso en LaLiga, situación que podría afectar el valor final de la transacción. La permanencia en primera división es uno de los factores incluidos en las condiciones económicas del acuerdo, debido al impacto que tendría una caída a Segunda División sobre los ingresos por televisión, patrocinio y comercialización.
Sergio Ramos lidera proyecto con Five Eleven Capital
Aunque Sergio Ramos aparece como la figura principal de la negociación, el músculo financiero de la operación está respaldado por Five Eleven Capital, un fondo estadounidense enfocado en inversiones deportivas y activos de entretenimiento.
El objetivo del grupo es adquirir la mayoría accionarial del Sevilla FC y asumir el control administrativo y deportivo del club. La propuesta liderada por Ramos habría sido la más alta entre las ofertas recibidas por los accionistas de la institución.
El Sevilla cuenta con uno de los historiales deportivos más relevantes de Europa en el siglo XXI. El club ganó siete títulos de Europa League, cifra récord en el torneo, además de una Supercopa de Europa y dos Copas del Rey desde 2006.
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La eventual entrada del grupo liderado por Ramos buscaría estabilizar las finanzas y redefinir la estructura directiva de la institución. Sin embargo, el cierre definitivo depende de la validación jurídica y del análisis completo de las cuentas del club.
Si la operación se formaliza antes de finalizar mayo, Sergio Ramos pasaría de referente histórico del Sevilla a uno de los líderes del nuevo proyecto empresarial y deportivo del equipo español.