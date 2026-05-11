Marca colombiana de gimnasios premium invertirá US$20 millones para abrir sedes en Londres

La compañía colombiana de gimnasios premium Action Black ejecutará un plan de inversión de US$20 millones durante 2026 para fortalecer su presencia internacional. Con estos recursos, la firma proyecta la apertura de 38 nuevas sedes, lo que le permitirá alcanzar un total de 109 centros operativos o en proceso de construcción en siete países.
El despliegue de la multinacional, liderada por Wilder Zapata, incluye la incursión en mercados estratégicos como el Reino Unido y República Dominicana, con aperturas confirmadas en Londres y Santo Domingo. No obstante, el grueso de las nuevas operaciones se concentrará en mercados donde la marca ya está posicionada: se proyectan 17 nuevas sedes en Colombia y 15 en México. Actualmente, la empresa tiene presencia en Colombia, México, España, Brasil y Estados Unidos.
Con este movimiento, Action Black busca un crecimiento sostenido de doble dígito para pasar de sus 60.000 usuarios actuales a más de 100.000 al cierre de 2026. La llegada a Inglaterra es un paso clave en su estrategia, considerando que el mercado británico cuenta con más de 11,5 millones de usuarios de servicios fitness. Además de la infraestructura, la expansión generará 500 nuevos empleos directos, que se sumarán a su planta actual de 5.000 colaboradores.
El modelo de negocio detrás de la diversificación de ingresos
La marca ha estructurado su crecimiento a través de un ecosistema que trasciende el entrenamiento tradicional. Su propuesta incluye 12 modalidades especializadas, como Savage (fuerza y running) y Jab (boxeo), diseñadas bajo parámetros de neurociencia que utilizan la arquitectura y la iluminación para gestionar el esfuerzo físico de los usuarios. Esta especialización ha permitido que la firma se consolide bajo el concepto de «fitness boutique», diferenciándose de las cadenas de bajo costo.
Además de las sedes de gimnasios, la compañía ha diversificado sus fuentes de ingresos mediante verticales complementarias. Entre ellas destaca Action Sport Club, con complejos dedicados al pádel y fútbol en Medellín y Bogotá, y Resett, centros enfocados en la recuperación de salud y belleza. Estas líneas de negocio se complementan con su propia marca de ropa deportiva, Active Wear (AW), la cual estará presente en las nuevas sedes internacionales de Londres y el Caribe.
Impacto en el mercado global y proyecciones de hotelería
La estrategia de Action Black no se limita al acondicionamiento físico. Según sus directivos, la empresa trabaja en la expansión hacia sectores como la hotelería wellness y la alimentación saludable, buscando cerrar el ciclo de bienestar de sus afiliados. Este enfoque integral le ha permitido competir en la industria premium, ofreciendo tecnología y resultados medibles que atraen a un perfil de usuario con mayor ticket promedio.
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La consolidación de la marca como una de las de mayor crecimiento en la región se apoya en una experiencia de entrenamiento disruptiva. La meta para 2026 es validar este modelo en el entorno europeo y caribeño, aprovechando el auge del estilo de vida saludable.
Con las 109 sedes proyectadas, Action Black se posiciona como un referente del emprendimiento deportivo colombiano con capacidad de competir en las capitales más importantes del mundo.