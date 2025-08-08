Action Black proyecta apertura de nuevas sedes y expansión a otros continentes

En un momento en el que solo el segmento de gimnasios y clubes deportivos representa aproximadamente US$102.200 millones a la industria del fitness y el bienestar, según Wellness and Creative.co, la marca colombiana Action Black, especializada en entrenamiento funcional y bienestar integral, ha logrado expandirse a seis países como Estados Unidos, México, España, Portugal, Brasil y Colombia con 47 sedes abiertas, 41 en preventa y una comunidad de más de 50.000 usuarios.
La empresa, que forma parte del holding Action Black Corp., y actualmente cuenta con 800 colaboradores, fue cofundada por el antioqueño Wilder Zapata en 2021 y desde entonces ha registrado un crecimiento acelerado que continúa proyectándose para 2026, pues para el próximo año planea la apertura de 107 sedes nuevas como parte de su plan de expansión.
“Action Black es el resultado de trabajo duro, convicción y talento 100 % colombiano. Nació como un sueño en medio de muchas dificultades, y hoy es una plataforma que le ha dado a cientos de personas la oportunidad de salir adelante, de crecer profesionalmente, de trabajar en Colombia y también en otros países. Hemos demostrado que desde aquí se pueden construir empresas rentables, con cultura, con valores claros y con una visión global”, asegura Wilder Zapata, CEO y fundador de la compañía.
Destacado: Primicia | Rappi afina llegada a bolsa de NY y abrirá operación en tres países más
Nuevas aperturas y modelo de entrenamiento
Las aperturas más recientes de la marca incluyen sedes en Nueva York, Madrid, Ciudad de México, Guadalajara y Cuernavaca, las cuales se suman a las operaciones que se estrenan este año en Lisboa y Río de Janeiro.
En Colombia, la empresa cuenta con 32 sedes activas y 20 en preventa, distribuidas principalmente en Medellín y Bogotá. Sin embargo, para el cierre de 2025 prevé abrir 20 nuevas sedes en el país, enfocándose especialmente en la capital.
A diferencia de los gimnasios tradicionales, su modelo de entrenamiento integra neurociencia, deporte y entretenimiento para ofrecer una experiencia inmersiva, en la cual, las personas pueden quemar hasta 1.000 calorías en una hora. Además, cuentan con más de 12 clases diferentes diseñadas para llevar a cada persona a su máximo rendimiento físico y mental. “Esta innovadora propuesta busca transformar la forma de entrenar en Colombia y el mundo, estimulando el cerebro y motivando a los usuarios a superar sus propios límites en un entorno dinámico, sensorial y motivador”, puntualiza el CEO.
Entre sus líneas de negocio complementarias, la marca colombiana liderada por Wilder Zapata ha desarrollado propuestas como Action Wear (ropa deportiva), Resett (bienestar y salud), Action Sport Club (club deportivo con eventos multitudinarios) y Action Bar (alimentos saludables en sedes).
Actualmente, proyectan su expansión a mercados como China, Sudáfrica, Francia y otros, consolidando su presencia global en el fitness.