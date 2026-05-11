La lámina de Luis Díaz del Panini que vale $200.000: Coleccionistas podrían pagar mucha plata

El álbum Panini del Mundial 2026 volvió a mover el mercado de coleccionistas en Colombia y otros países. Las láminas especiales, conocidas como “Extra Sticker”, “Gold”, “Bronze” y holográficas, empezaron a venderse en grupos de Facebook, Mercado Libre y páginas de coleccionismo por valores que superan los $200.000 por unidad.
En Colombia, una de las más buscadas es la lámina especial de Luis Díaz. En publicaciones de grupos de Facebook dedicados al intercambio de láminas Panini y en avisos de Mercado Libre, versiones doradas y bronce del jugador colombiano aparecen ofertadas entre $150.000 y $252.000, dependiendo de la rareza y estado de conservación.
Pero la tendencia no se limita al colombiano. Figuras como Lamine Yamal, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé también registran precios altos en plataformas de reventa. Algunas publicaciones internacionales incluso muestran láminas de Messi cercanas al millón de pesos colombianos cuando corresponden a ediciones limitadas o holográficas difíciles de encontrar.
El fenómeno ocurre mientras Panini impulsa una estrategia con más versiones especiales de jugadores, lo que incrementa la escasez de ciertas láminas y eleva el valor entre coleccionistas. En foros especializados y comunidades digitales, usuarios reportan que completar el álbum del Mundial 2026 puede requerir cientos de sobres debido a la baja frecuencia de aparición de estas piezas.
Precios de las láminas Panini más buscadas en Colombia y el mundo
La lámina especial de Luis Díaz se convirtió en una de las más cotizadas entre aficionados colombianos. En publicaciones de Mercado Libre Colombia y grupos de Facebook de intercambio de Panini, varias versiones “Extra Sticker” aparecen entre $150.000 y $252.000.
En páginas de Facebook enfocadas en coleccionismo deportivo, usuarios ofrecen la ficha dorada del delantero colombiano en cerca de $200.000. Algunas publicaciones incluyen intercambios por varias láminas difíciles o pagos directos por transferencias bancarias.
Cristiano Ronaldo también aparece entre los jugadores con mayor demanda. Una versión “Extra Sticker” del portugués se ofrece en Mercado Libre por cerca de $120.000, mientras ediciones plateadas o limitadas superan los $500.000 en publicaciones internacionales.
Kylian Mbappé registra valores similares. En grupos de Facebook y plataformas de reventa, la lámina especial del delantero francés se mueve entre $120.000 y $200.000. El precio cambia según el color y el número de unidades disponibles en circulación.
Otro de los casos más llamativos es el de Lamine Yamal. El jugador español aparece en publicaciones de coleccionistas con precios superiores a $200.000 para versiones “Gold” y “Bronze”. La demanda por el futbolista aumentó tras su protagonismo con la selección española y el Barcelona.
Lionel Messi mantiene algunos de los precios más altos del mercado Panini. En foros de Reddit y publicaciones internacionales de reventa, versiones holográficas y doradas alcanzan entre US$195 y US$250. Convertido a pesos colombianos, el valor supera los $750.000 y puede acercarse al millón de pesos dependiendo del tipo de lámina.
También existen casos de láminas numeradas o especiales que alcanzan valores importantes pese a no corresponder a futbolistas. La ficha “00” holográfica del Mundial 2026 aparece publicada en Mercado Libre Colombia por cifras cercanas a los $100.000.
Por qué las láminas “Extra Sticker” alcanzan precios tan altos
El aumento en los precios de estas láminas está relacionado con la estrategia de Panini de incluir versiones especiales con baja probabilidad de aparición en los sobres tradicionales.
A diferencia de las fichas normales, las “Extra Sticker”, doradas, plateadas o bronceadas salen en cantidades reducidas. Esto hace que algunos jugadores se vuelvan difíciles de conseguir y aumente el interés de coleccionistas y revendedores.
En Reddit y grupos especializados de Facebook, usuarios explican que ciertas láminas pueden aparecer solo una vez entre cientos de sobres. Esa escasez impulsa la especulación y genera publicaciones de reventa apenas los coleccionistas encuentran una ficha rara.
El fenómeno también tiene un componente digital. En Colombia existen decenas de grupos de Facebook dedicados exclusivamente a compra, venta e intercambio de láminas Panini. Allí se publican precios diarios, subastas y negociaciones privadas por jugadores específicos.
Mercado Libre se consolidó como otra de las principales vitrinas para este negocio. En la plataforma aparecen publicaciones de láminas individuales, paquetes completos y álbumes armados con precios que varían según el jugador y la edición.
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El mercado de reventa creció además por el impacto del Mundial y el interés de aficionados jóvenes en jugadores como Yamal, Mbappé o Haaland. Muchos coleccionistas consideran estas láminas como artículos de inversión y esperan que aumenten de valor con el tiempo.
En Colombia, el caso de Luis Díaz refleja esa tendencia. La alta demanda por el atacante de la selección colombiana convirtió sus láminas especiales en unas de las más buscadas del mercado local, con precios que incluso superan lo que cuesta comprar el álbum Panini y decenas de sobres.