Álbum Panini del Mundial 2026 ya se consigue en Colombia: “Llenarlo costará cerca de $700.000”

El álbum oficial Panini del Mundial de la FIFA 2026 ya está en Colombia y llega con cifras récord en contenido, distribución y proyección de ventas. La edición, presentada en el estadio El Campín de Bogotá, tendrá 980 láminas, más de 100 páginas y una expansión histórica por el aumento de selecciones participantes de 32 a 48 equipos. La comercialización inicia hoy con una estrategia masiva que incluye entrega gratuita de cientos de miles de ejemplares y presencia en miles de puntos de venta en todo el país.
Según datos de Panini, más de 40.000 álbumes circularán inicialmente con prensa nacional, mientras que durante el denominado “Panini Weekend” estarán disponibles en más de 50 centros comerciales y más de 500 puntos adicionales. A esto se suma una red de distribución superior a 2.000 puntos de venta donde ya se pueden adquirir sobres de láminas, con el objetivo de cubrir la demanda en ciudades principales y municipios.
El costo también marca un punto clave para los consumidores. Cada sobre tendrá un precio cercano a los $5.000 y contendrá siete láminas, un incremento frente a ediciones anteriores. El álbum en pasta blanda costará $14.900, mientras que la versión en pasta dura se ubicará en $49.900.
Las cajas de 104 sobres alcanzan los $520.000. Sin embargo, completar la colección completa podría costar entre $600.000 y $700.000, dependiendo del intercambio entre coleccionistas, aunque en escenarios sin intercambio la cifra podría superar el millón de pesos.
La compañía proyecta un crecimiento de 50 % en ventas frente al Mundial anterior, impulsado principalmente por el regreso de la Selección Colombia al torneo y el mayor seguimiento de los aficionados a figuras internacionales. La estrategia apunta a capitalizar un mercado que cada cuatro años activa el consumo masivo de este producto editorial.
Precios, distribución y tamaño del álbum marcan récord en Colombia
La edición del Mundial 2026 es la más grande en la historia de Panini. El salto de 32 a 48 selecciones implicó un aumento significativo en el contenido: el álbum tendrá cerca de 112 páginas y 980 láminas, con un promedio de 20 stickers por selección. De estos, 18 corresponden a jugadores, uno al escudo y otro a la foto del equipo.
Además, se incorporan láminas especiales de edición limitada, que históricamente se convierten en las más difíciles de conseguir en el mercado secundario. Este factor incide directamente en el costo final de completar el álbum, debido a la especulación y reventa.
Luis Felipe Gallego, vicepresidente comercial de Panini en Colombia, explicó que el incremento en contenido se compensó con ajustes en los sobres. “El álbum, a pesar de tener 50 % más equipos, va a tener el sobre un 40 % más contenido. Es un esfuerzo para equilibrar el impacto de más selecciones”, afirmó.
En términos económicos, el cálculo base parte del valor unitario de cada lámina. “El precio real de llenarlo va a ser casi de $700.000 porque vamos a promover el intercambio. Más o menos con entre $600.000 y $700.000 se llena el álbum de Panini”, indicó Gallego. Esta estimación supone un comportamiento activo de los coleccionistas en espacios de intercambio, práctica tradicional que reduce el gasto total.
La distribución también es uno de los pilares de esta edición. Desde el lanzamiento, los sobres están disponibles en más de 2.000 puntos de venta en todo el país, incluyendo tiendas de barrio, grandes superficies y comercios especializados. Durante el primer fin de semana de mayo, la compañía activará eventos simultáneos en centros comerciales y espacios públicos para entregar el álbum sin costo.
Gallego señaló que la estrategia busca masificar el acceso desde el inicio. “Queremos invitar a todos este 1 de mayo a reclamar el álbum completamente gratis. Y quienes no alcancen, podrán hacerlo sábado y domingo en el Panini Weekend en todo el país”, explicó.
Estrategia comercial y expectativa de ventas impulsadas por el Mundial
La proyección de crecimiento de 50 % en ventas frente al Mundial de 2022 se sustenta en dos factores principales: el regreso de Colombia a la Copa del Mundo y el aumento del interés por ligas y jugadores internacionales.
“En este Mundial va nuestra Selección Colombia. Todos nos sentimos orgullosos de eso. Y segundo, cada vez más los colombianos seguimos figuras globales. Esto hace que la emoción crezca”, afirmó Gallego.
El evento de lanzamiento contó con la presencia de Radamel Falcao García, quien destacó el valor cultural del álbum. “Para los futboleros es una etapa fantástica, porque es el momento de comprar, intercambiar y llenar el álbum. Es una tradición que compartimos desde niños”, señaló el delantero.
Desde la perspectiva de la compañía, el producto no solo responde a un evento deportivo, sino a una industria editorial consolidada. Lina Bolívar, gerente de Panini en Colombia, explicó que la marca lleva más de cinco décadas desarrollando colecciones deportivas a nivel global.
“Panini es la principal editorial de coleccionables deportivos. Nuestro enfoque es traer las mejores licencias y construir productos pensados para los aficionados”, indicó. La ejecutiva también destacó que esta edición fue diseñada a partir de la retroalimentación de los coleccionistas.
“Escuchamos a nuestros usuarios. Este álbum está hecho para ellos, con más contenido, más páginas y nuevas dinámicas que enriquecen la experiencia”, afirmó Bolívar.
Dentro de la estrategia comercial se incluyen iniciativas como el “Reto Panini”, una dinámica que premiará a los coleccionistas con bonos y beneficios a medida que avancen en el llenado del álbum. También se habilitarán puntos oficiales de intercambio en diferentes ciudades, con el objetivo de facilitar la consecución de láminas difíciles.
Adicionalmente, la compañía lanzó una línea complementaria de tarjetas coleccionables, con más de 600 referencias, que amplía la oferta más allá del álbum tradicional. Este tipo de productos busca captar nuevos segmentos de consumidores y aumentar el ticket promedio por cliente.
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El despliegue logístico involucra a cientos de personas en áreas de producción, distribución y comercialización. Según Bolívar, el objetivo es garantizar cobertura nacional. “Estamos trabajando para llevar el álbum a todos los rincones del país, con una operación que involucra múltiples equipos”, explicó.
Con una oferta ampliada, mayor cobertura y una estrategia agresiva de distribución, el álbum del Mundial 2026 busca consolidar su presencia en Colombia y superar los resultados de ediciones anteriores. La combinación de factores deportivos, culturales y comerciales posiciona este lanzamiento como uno de los más relevantes del año en el sector editorial y de entretenimiento.