En esta fecha comienza la distribución del álbum del Mundial 2026 en Colombia con cajas incluidas

El álbum Panini del Mundial 2026 llegará a Colombia el 1 de mayo, fecha en la que iniciará su distribución oficial en tiendas y puntos autorizados del país. La preventa comenzó el 6 de marzo y estará disponible hasta el 29 de abril, con entregas programadas desde el 6 de mayo, de acuerdo con información de Panini Colombia.
La colección tendrá 112 páginas y estará adaptada al nuevo formato del Mundial, que pasará de 32 a 48 selecciones. Este cambio amplía el número de equipos participantes, aumenta la cantidad de jugadores por registrar y eleva el total de láminas necesarias para completar el álbum, lo que impacta directamente en el costo final para los coleccionistas.
En Colombia, el álbum tendrá dos versiones: pasta blanda con un precio cercano a $14.900 y pasta dura alrededor de $49.900. Cada sobre incluirá siete láminas y costará aproximadamente $5.000. La caja de 104 sobres se ubicará cerca de los $520.000, una de las principales referencias de compra para quienes buscan avanzar de forma más rápida en la colección.
El producto estará disponible en la tienda oficial de Panini y en puntos de venta autorizados, además de cadenas comerciales y papelerías. También se podrán comprar láminas sueltas en algunos canales, una opción habitual en el mercado colombiano para reducir el número de repeticiones.
Lanzamiento del álbum Panini del Mundial 2026 en Colombia
El lanzamiento oficial del álbum en Colombia está programado para el 1 de mayo, mientras que la disponibilidad en tiendas físicas y distribución masiva se concentrará desde los primeros días del mismo mes. Este calendario busca coincidir con el inicio del ciclo de consumo previo a la Copa del Mundo, que históricamente genera un aumento en la demanda de álbumes y sobres en el país.
Una de las novedades de esta edición es la alianza promocional con Coca-Cola, que desde el 15 de abril entregará láminas especiales en botellas de 1,5 litros. Este tipo de activaciones ha sido usado en ediciones anteriores
El costo total de completar el álbum es variable, pero en ediciones recientes ha superado los $900.000 debido a la alta repetición de láminas y la necesidad de comprar múltiples cajas. En comparación, el Mundial de Qatar 2022 requirió menos sobres por el formato de 32 selecciones, lo que reducía el volumen total de figuras.
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Como referencia histórica, el álbum Panini ha acompañado todas las Copas del Mundo desde 1970. La edición de 2026 será la más grande en la historia del torneo y también una de las más extensas del producto, lo que incrementa el interés de coleccionistas y el movimiento comercial alrededor de la distribución en América Latina.