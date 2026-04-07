La inflación mundialista no le pegó a este país de América Latina: Llenar el álbum Panini será más barato

El álbum Panini oficial del Mundial 2026 tendrá 980 figuritas, 310 más que las 670 que tuvo la edición de Qatar 2022. Este incremento representa un crecimiento cercano al 46 % en el número total de láminas, según datos del fabricante. Además, cada sobre incluirá 7 figuritas, dos más que el formato tradicional, y algunos traerán una octava lámina especial que no irá en el álbum principal, sino en una colección paralela de 20 jugadores destacados.
El cambio en el formato también impacta el costo total de completar la colección. Mientras que en 2022 llenar el álbum costó en promedio US$900 en Argentina, para 2026 la estimación ronda los 350.000 pesos argentinos, equivalentes a unos US$260 al tipo de cambio actual. Esto implica una reducción de casi 70 % en dólares frente al proceso anterior, una variación atípica en productos asociados a estos eventos.
Pero la diferencia no responde a una caída en precios nominales, sino al efecto de la inflación y la devaluación del peso argentino. Aunque el precio en moneda local aumentó, la pérdida de valor frente al dólar genera que, medido en divisa internacional, completar el álbum sea tres veces más barato que hace cuatro años.
Este fenómeno posiciona a Argentina como uno de los pocos países en América Latina donde el álbum del Mundial 2026 será más accesible en términos reales frente a la edición anterior, en contraste con mercados donde los precios han seguido una tendencia al alza, como en Colombia.
Más figuritas y nuevos formatos en el álbum Panini del Mundial 2026
El salto de 670 a 980 figuritas no es el único cambio estructural. Panini también modificó la experiencia de colección al aumentar la cantidad de láminas por sobre y añadir un sistema de figuritas especiales. Estas nuevas cartas, disponibles en colores distintos, estarán enfocadas en una selección de 20 jugadores considerados los más relevantes del torneo.
Este modelo busca ampliar el tiempo de colección y generar una capa adicional de valor para los aficionados. En ediciones anteriores, las láminas especiales estaban integradas en el álbum principal. Ahora, se crea un mercado paralelo de intercambio que podría dinamizar aún más la compra de sobres.
Si se mantiene una distribución similar a la de torneos pasados, donde completar el álbum requiere entre 4 y 5 veces el número total de figuritas debido a repeticiones, el Mundial 2026 podría implicar la compra de entre 4.000 y 5.000 láminas en promedio.
El caso argentino contrasta con lo ocurrido en otros países de la región. En economías como Colombia, México o Chile, los productos oficiales del Mundial suelen aumentar en línea con la inflación global y el encarecimiento del dólar. Sin embargo, en Argentina ocurre lo contrario cuando se mide en moneda extranjera.
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La explicación está en la brecha cambiaria. Según datos de mercado, el peso argentino ha perdido valor de forma acelerada en los últimos años, lo que reduce el costo en dólares de productos locales, incluso cuando estos suben en términos nominales.