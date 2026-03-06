Álbum Panini del Mundial 2026 ya está en preventa en Colombia: caja de láminas cuesta más de medio millón de pesos

El álbum oficial de Panini para el Mundial 2026 ya inició su preventa en Colombia. Desde hoy los coleccionistas pueden adquirir el álbum y las primeras cajas de sobres a través de la tienda oficial de la marca y distribuidores autorizados. Se trata de uno de los productos editoriales más vendidos antes de cada Copa del Mundo y que moviliza miles de compradores en el país durante los meses previos al torneo.
Los precios para el mercado colombiano ya están definidos. Cada sobre costará $5.000 e incluirá siete láminas, mientras que una caja con 104 sobres tendrá un valor de $520.000. El álbum tendrá dos versiones: pasta blanda por $14.900 y pasta dura por $49.900, según los precios publicados por distribuidores y la propia marca.
La colección corresponde al Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el primero en la historia con 48 selecciones participantes. Ese cambio en el formato también impactó el tamaño del producto editorial. El nuevo álbum tendrá 112 páginas y 980 láminas, lo que lo convierte en el más grande en la historia de los mundiales.
La venta masiva en tiendas físicas y kioscos del país comenzará a inicios de mayo de 2026, una vez termine el periodo de preventa. En ciclos anteriores, este lanzamiento ha generado alta demanda en supermercados, papelerías y puestos de revistas, especialmente durante los primeros días de distribución.
Cuánto costaría llenar el álbum del Mundial 2026
Las cifras del propio producto permiten dimensionar el gasto mínimo para completar la colección. Con 980 láminas en total y siete por sobre, un coleccionista necesitaría al menos 140 sobres si todas las figuritas fueran diferentes.
En ese escenario ideal, el gasto mínimo sería cercano a $700.000. Sin embargo, completar el álbum Panini suele requerir más sobres debido a la aparición de láminas repetidas, uno de los elementos centrales del modelo de distribución de estas colecciones. Cada caja contiene 728 láminas en total, aunque no garantiza que no haya figuras repetidas.
El precio por lámina también cambia frente a ediciones anteriores. Aunque el sobre subió de precio, esta edición incluye siete láminas por paquete en lugar de cinco, lo que deja el valor aproximado en $714 por lámina.
En un escenario más cercano a la realidad, completar el álbum puede requerir entre 250 y 300 sobres debido a las láminas repetidas. Con el precio de $5.000 por sobre, llenar la colección podría costar alrededor de $1,25 millones en un escenario moderado y hasta $1,5 millones en un escenario más alto, dependiendo del número de figuritas duplicadas que obtenga el coleccionista durante el proceso.
Un álbum Panini más grande por el nuevo formato del Mundial
El crecimiento del álbum está directamente ligado al nuevo formato del torneo. El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, frente a las 32 que participaron en Qatar 2022.
Ese cambio elevó el tamaño de la colección. El álbum de Qatar tenía cerca de 670 láminas, mientras que la edición de 2026 tendrá 980, lo que representa un aumento cercano al 46 % en el número total de figuritas.
La nueva colección también incluirá algunas láminas especiales pensadas para el mercado de coleccionistas. Entre ellas se encuentran versiones limitadas conocidas como “stickers extra”, que presentan variantes de jugadores en versiones bronce, plata y oro.
El álbum Panini se mantiene como uno de los productos más asociados a la experiencia previa de cada Mundial. Su modelo se basa en la compra de sobres con láminas distribuidas de forma aleatoria y el intercambio entre aficionados para completar la colección, una práctica que se repite desde hace décadas en distintos países.
En Colombia, el fenómeno suele intensificarse durante los meses previos al torneo y convierte al álbum en uno de los productos deportivos con mayor circulación y valor en el país antes de cada torneo. Además, la presencia de la Selección hace que la demanda aumente y que la fiebre por llenar el álbum aumente considerablemente entre los verdaderos futboleros y coleccionistas.