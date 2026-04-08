Coca-Cola se adelanta al álbum Panini del Mundial: Así se puede conseguir láminas antes que todos

A semanas del lanzamiento oficial del álbum Panini del Mundial 2026, Coca-Cola inició en Colombia una estrategia comercial que anticipa el torneo con una colección exclusiva de 14 jugadores. Desde el 15 de abril, la compañía distribuirá láminas en botellas familiares de 1,5 litros de Coca-Cola Sabor Original y Coca-Cola Zero, integrando por primera vez una hoja especial dentro del álbum que no se completa con sobres tradicionales.
Cada botella incluirá una lámina, lo que traslada parte del negocio del coleccionismo a canales de consumo masivo. Esto ocurre en un contexto en el que el álbum Panini del Mundial es uno de los productos editoriales deportivos más vendidos del mundo. Para el Mundial de Qatar 2022, Panini imprimió millones de ejemplares y generó alta demanda en mercados como América Latina, donde el intercambio de láminas mueve tanto comercio formal como informal.
El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, lo que implica un aumento en el número de jugadores, páginas y láminas del álbum. Este crecimiento amplía el mercado potencial del coleccionismo y abre espacio para alianzas como la de Coca-Cola y Panini, enfocadas en aumentar puntos de contacto con los consumidores antes del lanzamiento oficial.
La colección anunciada incluye 14 jugadores de selecciones como Argentina, Brasil, Inglaterra, Alemania y Colombia, entre otros. Las láminas están diseñadas para completar una hoja exclusiva dentro del álbum, lo que introduce un componente adicional frente a ediciones anteriores, donde todas las láminas se conseguían en sobres.
Estrategia comercial: Coca-Cola entra al negocio del coleccionismo mundialista
La iniciativa responde a una tendencia clara: ampliar la experiencia del álbum más allá de los canales tradicionales. Según datos de la industria editorial deportiva, el coleccionismo de eventos como el Mundial genera ingresos multimillonarios a nivel global, impulsados por la venta de sobres, álbumes y productos asociados.
En este caso, Coca-Cola utiliza su red de distribución para masificar el acceso a las láminas. En Colombia, donde el consumo de bebidas gaseosas en presentaciones familiares es alto, la estrategia permite llegar a millones de hogares sin depender exclusivamente de puntos de venta especializados.
La lista de jugadores incluye nombres como Lamine Yamal, Federico Valverde, Lautaro Martínez, Harry Kane y Virgil van Dijk, junto a representantes latinoamericanos como Jefferson Lerma, Enner Valencia y Santiago Giménez.
Panini ha realizado ediciones especiales y colaboraciones en torneos anteriores, pero no había integrado de forma masiva una hoja dependiente de productos de consumo. Este modelo puede influir en futuras ediciones si demuestra impacto en ventas y participación de los usuarios.
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La distribución en Colombia comienza el 15 de abril, antes del lanzamiento oficial del álbum, lo que posiciona esta colección como el primer contacto de los aficionados con el Mundial 2026 en formato físico.