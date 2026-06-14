Bares y restaurantes en Colombia venderán $656.806 millones con el Mundial 2026, equivalente al recaudo mensual de TransMilenio

El Mundial 2026 no solo moverá audiencias frente a las pantallas. También tendrá un impacto económico directo sobre bares, restaurantes,gastrobares, discotecas y otros establecimientos de entretenimiento en Colombia. Según una estimación de Asobares, el torneo podría generar ingresos adicionales por $656.806 millones entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.
La proyección indica que las ventas del sector crecerían en promedio un 23,5 % durante el periodo de competencia, impulsadas por el aumento en la asistencia de clientes para ver los partidos, las reservas grupales, el consumo de alimentos y bebidas y las actividades promocionales asociadas al evento deportivo.
Además del impacto en ingresos, el Mundial también tendría efectos sobre el mercado laboral. Asobares estima la creación de hasta 30.000 empleos temporales adicionales en actividades relacionadas con cocina, atención en mesas, barras, logística y seguridad, especialmente en ciudades con una amplia oferta de entretenimiento y vida nocturna.
El análisis fue elaborado sobre las actividades de la División 56 del DANE, que agrupa restaurantes, bares, servicios de catering, discotecas y establecimientos dedicados al expendio de bebidas. El gremio considera que la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una de las principales oportunidades comerciales del año para la industria de la hospitalidad en el país.
Mundial 2026 impulsará el consumo en bares y restaurantes
Las proyecciones muestran que junio será el mes de mayor movimiento económico para el sector. Durante ese periodo se concentraría el 63,2 % del impacto esperado, equivalente a ingresos adicionales por $415.356 millones.
Julio aportaría otros $241.450 millones, impulsado por las fases decisivas del campeonato, incluyendo los cuartos de final, las semifinales y la final del torneo.
Los días con mayor potencial económico se ubican principalmente durante los fines de semana. Entre las fechas destacadas aparecen los sábados 13, 20 y 27 de junio, jornadas que combinan una alta programación de partidos con horarios que favorecen el consumo en establecimientos de entretenimiento.
El gremio también señaló que numerosos establecimientos han fortalecido su infraestructura para aprovechar el aumento de la demanda durante el Mundial, incorporando pantallas gigantes, televisores de última generación y promociones dirigidas a grupos de clientes.
Los $656.806 millones que, según Asobares, dejaría el Mundial 2026 en bares, restaurantes y gastrobares de Colombia equivalen a cerca de 33 días de recaudo del sistema TransMilenio en Bogotá. El sistema de transporte masivo registra ingresos diarios en el orden de $18.000 a $22.000 millones, dependiendo de la demanda y la operación, lo que permite dimensionar el impacto económico del torneo en términos de consumo urbano.
Esto significa que la derrama económica proyectada para el sector de la hospitalidad durante el Mundial sería comparable a aproximadamente un mes completo de operación financiera del principal sistema de transporte de la capital. En otras palabras, en poco más de cinco semanas de competencia, el consumo en bares y restaurantes podría alcanzar un nivel similar al flujo de ingresos que mueve TransMilenio en un ciclo mensual de funcionamiento.
Hasta 30.000 empleos temporales se crearían durante la Copa del Mundo
El crecimiento esperado de la actividad comercial llevaría a muchos negocios a reforzar sus equipos de trabajo. De acuerdo con Asobares, la contratación temporal se concentraría principalmente en áreas operativas como cocina, servicio al cliente, logística, seguridad y atención en barras.
Para Camilo Ospina Guzmán, presidente de Asobares Colombia, el torneo representa una oportunidad para impulsar distintos sectores de la economía vinculados al entretenimiento y el turismo. Según el dirigente gremial, la capacidad de los establecimientos para convertir la expectativa alrededor de los partidos en experiencias para los consumidores será un factor determinante para aprovechar el potencial económico del evento.
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La organización también hizo un llamado a los empresarios para fortalecer inventarios, implementar estrategias de seguridad, promover reservas anticipadas y establecer alianzas comerciales durante las semanas que dure la competencia.
Mientras millones de hinchas siguen el desarrollo del Mundial 2026, la industria de bares y restaurantes espera convertir la pasión por el fútbol en uno de los mayores impulsos económicos del año para el sector en Colombia.