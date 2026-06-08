Cada partido de Colombia en el Mundial moverá 250.000 pedidos y disparará las ventas de restaurantes

La participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 no solo tendrá impacto en las audiencias televisivas y la industria deportiva.También se convertirá en un motor para restaurantes, supermercados, comercios y plataformas de domicilios que esperan un incremento significativo en las ventas durante cada partido del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.
Las proyecciones de Rappi, elaboradas a partir del comportamiento de consumo observado durante la Copa América 2024 y las Eliminatorias al Mundial, indican que cada partido de Colombia podría generar cerca de 250.000 pedidos de comida a través de la plataforma. La cifra refleja el peso que tiene el fútbol sobre el consumo de los hogares y sobre miles de pequeños negocios que dependen de la demanda generada en fechas especiales.
El fenómeno ocurre en un contexto en el que el consumo privado busca recuperar dinamismo. Durante los torneos internacionales en los que participa Colombia, categorías como comidas rápidas, bebidas, snacks, supermercados y entretenimiento suelen registrar aumentos superiores a los observados en semanas normales. Diversos estudios y reportes empresariales han evidenciado que el fútbol se ha convertido en uno de los principales impulsores temporales del comercio en el país.
De acuerdo con las estimaciones entregadas por Rappi, los restaurantes y comercios presentes en 42 ciudades del país podrían registrar incrementos superiores al 25 % en sus ventas durante las noches en las que juegue la Selección Colombia. Para miles de establecimientos, especialmente restaurantes de barrio y pequeños comercios, estas fechas representan ingresos comparables a los de algunas temporadas de alto consumo.
Restaurantes, domicilios y comercios esperan un aumento de ventas durante el Mundial
El impacto económico más visible se concentrará en la industria gastronómica. Hamburguesas, pizzas, pollo, sánduches y postres aparecen entre las categorías que más crecen cuando la Selección Colombia disputa partidos importantes.
Según las proyecciones de la plataforma, el 78 % de los usuarios prefiere seguir los encuentros desde sus hogares y pedir domicilios para compartir con familiares y amigos. Ese comportamiento ha convertido los partidos de la Selección en uno de los momentos de mayor actividad para restaurantes y servicios de entrega.
Las marcas que históricamente lideran las ventas en este tipo de eventos incluyen cadenas de comida rápida como Papa John’s, El Corral, Frisby, McDonald’s y Domino’s. En bebidas y snacks, los productos más solicitados suelen estar relacionados con gaseosas, pasabocas y bebidas para reuniones sociales organizadas alrededor de los partidos.
Los antecedentes respaldan estas proyecciones. Durante la Copa América , Fenalco Bogotá reportó que algunos gastrobares, bares y restaurantes registraron incrementos de hasta 60 % en ventas durante los partidos de Colombia. El gremio también identificó aumentos importantes en supermercados, tiendas de víveres y comercios relacionados con entretenimiento y reuniones familiares.
Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, señaló en ese momento que los grandes eventos deportivos se han convertido en una herramienta de reactivación para diversos sectores económicos, especialmente aquellos relacionados con gastronomía y entretenimiento.
Además del impacto en ventas, los partidos generan mayor actividad para repartidores, personal operativo, cocinas, supermercados y comercios que deben aumentar su capacidad de atención durante las horas previas a cada encuentro.
Tecnología, televisores y retail también ganarán con la fiebre mundialista
El efecto económico del Mundial no se limitará a los alimentos. Las categorías de tecnología y retail también esperan un crecimiento importante impulsado por los consumidores que buscan mejorar la experiencia para seguir el torneo.
Rappi estima que las órdenes de comercio electrónico podrían aumentar hasta un 45 % durante la competencia. Entre los productos con mayor demanda aparecen televisores, equipos de sonido, accesorios tecnológicos y artículos deportivos.
Actualmente, la plataforma cuenta con más de 50 aliados vinculados a marcas deportivas y más de 10 comercios especializados en televisores y sistemas de entretenimiento. Además, cadenas como Éxito y Jumbo suelen registrar un incremento en la demanda durante los eventos deportivos de gran audiencia.
El comportamiento coincide con tendencias identificadas por firmas de análisis de consumo. NielsenIQ ha encontrado que durante torneos internacionales las categorías relacionadas con alimentos y bebidas pueden crecer entre 6 % y 8 %, mientras que productos asociados a reuniones sociales registran incrementos superiores a los de otras épocas del año.
Forbes Colombia también señaló que una buena campaña de la Selección podría elevar el consumo nacional hasta en 20 %, impulsando compras relacionadas con alimentos, bebidas, entretenimiento y tecnología.
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Las proyecciones indican que cada partido de Colombia podría representar ventas adicionales cercanas a $60.000 millones en sectores como gastronomía, tecnología y entretenimiento. La cifra muestra cómo el desempeño deportivo del equipo nacional trasciende las canchas y termina impactando directamente la actividad económica de miles de negocios en todo el país.
Con el inicio del Mundial 2026, restaurantes, comercios, supermercados y plataformas digitales esperan que la pasión por la Selección Colombia se traduzca nuevamente en un impulso para las ventas. Mientras los hinchas siguen cada jugada, miles de negocios aprovecharán uno de los eventos con mayor capacidad para movilizar consumo en la economía local.