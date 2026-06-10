Siete de cada diez colombianos verán el Mundial 2026 y el consumo se disparará

El Mundial 2026 ya está generando cambios en los hábitos de consumo, entretenimiento y comunicación de los colombianos. Un estudio de Ipsos Colombia reveló que el 70 % de las personas en el país tiene interés en seguir los partidos del torneo, un evento que la FIFA proyecta con una audiencia global cercana a los 6.000 millones de espectadores entre asistentes a los estadios y seguidores a través de diferentes plataformas.
La investigación, denominada Copa Mundial 2026: 39 días para crear impacto real, muestra que el fútbol volverá a convertirse en un motor de reuniones familiares, encuentros sociales y aumento del consumo en categorías como bebidas, comidas rápidas y servicios a domicilio. El estudio fue realizado con una muestra de 500 personas entre 18 y 55 años de todo el país, compuesta por 52 % de mujeres y 48 % de hombres.
Los resultados evidencian que el hogar seguirá siendo el principal escenario para seguir la competición. Entre quienes planean ver los encuentros, el 80 % lo hará principalmente en familia, mientras que el 42 % también prevé reunirse en casas de amigos. Además, el 33 % seguirá algunos partidos en bares, el 30 % en centros comerciales y el 13 % desde sus lugares de trabajo cuando los horarios coincidan con la jornada laboral.
Más allá de lo deportivo, el Mundial se consolida como un fenómeno económico y social que impacta distintos sectores. Restaurantes, bares, centros comerciales, plataformas digitales y servicios de entrega esperan una mayor actividad durante las semanas de competencia, impulsada por el interés de millones de aficionados.
Consumo de cerveza, comidas y domicilios crecerá durante el Mundial
El estudio de Ipsos muestra que las bebidas y alimentos serán protagonistas del consumo durante el torneo. La cerveza lidera las preferencias de los colombianos con una intención de consumo del 65 %, ubicándose como el producto más asociado a la experiencia mundialista.
Detrás aparecen los snacks, con un 60 % de preferencia, seguidos por las bebidas azucaradas, con 57 %, y las comidas rápidas, con 53 %. Las bebidas alcohólicas distintas a la cerveza registran una intención de consumo del 25 %.
Esta dinámica también tendrá efectos sobre las plataformas de domicilios. Según las estimaciones del estudio, la demanda de entregas podría aumentar más de un 31 % durante el campeonato, impulsada por reuniones familiares y encuentros entre amigos para ver los partidos.
Desde la perspectiva económica, estos comportamientos representan una oportunidad para sectores como alimentos, bebidas, comercio minorista, entretenimiento y logística, que históricamente registran incrementos en ventas durante los grandes eventos deportivos internacionales.
Streaming y redes sociales ganan terreno frente a la televisión tradicional
El informe también confirma una transformación en la manera en que los colombianos consumen contenidos deportivos. Aunque la televisión abierta mantiene una presencia importante, las plataformas digitales y las redes sociales continúan ganando participación en la experiencia mundialista.
Según Ipsos, el 51 % de los hinchas consultará resultados, goles y jugadas destacadas a través de redes sociales. Además, el 44 % utilizará aplicaciones de mensajería para comentar los partidos con familiares y amigos.
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Por su parte, el 31 % realizará actividades relacionadas con el torneo desde el celular, incluyendo compras, apuestas en línea y consumo de información. El estudio encontró además que las apuestas informales y digitales seguirán creciendo: el 67 % participará en “pollas” con grupos de amigos, el 64 % lo hará en familia y el 59 % utilizará aplicaciones de apuestas.