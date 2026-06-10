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Siete de cada diez colombianos verán el Mundial 2026 y el consumo se disparará

El Mundial 2026 ya está generando cambios en los hábitos de consumo, entretenimiento y comunicación de los colombianos.

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Siete de cada diez colombianos verán el Mundial 2026 y el consumo se disparará
Siete de cada diez colombianos verán el Mundial 2026 y el consumo se disparará. Imagen: @fcfseleccioncol

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El Mundial 2026 ya está generando cambios en los hábitos de consumo, entretenimiento y comunicación de los colombianos. Un estudio de Ipsos Colombia reveló que el 70 % de las personas en el país tiene interés en seguir los partidos del torneo, un evento que la FIFA proyecta con una audiencia global cercana a los 6.000 millones de espectadores entre asistentes a los estadios y seguidores a través de diferentes plataformas.

La investigación, denominada Copa Mundial 2026: 39 días para crear impacto real, muestra que el fútbol volverá a convertirse en un motor de reuniones familiares, encuentros sociales y aumento del consumo en categorías como bebidas, comidas rápidas y servicios a domicilio. El estudio fue realizado con una muestra de 500 personas entre 18 y 55 años de todo el país, compuesta por 52 % de mujeres y 48 % de hombres.

Los resultados evidencian que el hogar seguirá siendo el principal escenario para seguir la competición. Entre quienes planean ver los encuentros, el 80 % lo hará principalmente en familia, mientras que el 42 % también prevé reunirse en casas de amigos. Además, el 33 % seguirá algunos partidos en bares, el 30 % en centros comerciales y el 13 % desde sus lugares de trabajo cuando los horarios coincidan con la jornada laboral.

Más allá de lo deportivo, el Mundial se consolida como un fenómeno económico y social que impacta distintos sectores. Restaurantes, bares, centros comerciales, plataformas digitales y servicios de entrega esperan una mayor actividad durante las semanas de competencia, impulsada por el interés de millones de aficionados.

Colombianos duplican compra de televisores cuando la Selección clasifica al Mundial
El 70 % de los colombianos verá el Mundial 2026. Imagen: Generada con IA – Gemini

Consumo de cerveza, comidas y domicilios crecerá durante el Mundial

El estudio de Ipsos muestra que las bebidas y alimentos serán protagonistas del consumo durante el torneo. La cerveza lidera las preferencias de los colombianos con una intención de consumo del 65 %, ubicándose como el producto más asociado a la experiencia mundialista.

Detrás aparecen los snacks, con un 60 % de preferencia, seguidos por las bebidas azucaradas, con 57 %, y las comidas rápidas, con 53 %. Las bebidas alcohólicas distintas a la cerveza registran una intención de consumo del 25 %.

Esta dinámica también tendrá efectos sobre las plataformas de domicilios. Según las estimaciones del estudio, la demanda de entregas podría aumentar más de un 31 % durante el campeonato, impulsada por reuniones familiares y encuentros entre amigos para ver los partidos.

Desde la perspectiva económica, estos comportamientos representan una oportunidad para sectores como alimentos, bebidas, comercio minorista, entretenimiento y logística, que históricamente registran incrementos en ventas durante los grandes eventos deportivos internacionales.

Cervezas licores
La cerveza lidera las preferencias de los colombianos con una intención de consumo del 65 %. Foto: Valora Analitik

Streaming y redes sociales ganan terreno frente a la televisión tradicional

El informe también confirma una transformación en la manera en que los colombianos consumen contenidos deportivos. Aunque la televisión abierta mantiene una presencia importante, las plataformas digitales y las redes sociales continúan ganando participación en la experiencia mundialista.

Según Ipsos, el 51 % de los hinchas consultará resultados, goles y jugadas destacadas a través de redes sociales. Además, el 44 % utilizará aplicaciones de mensajería para comentar los partidos con familiares y amigos.

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Por su parte, el 31 % realizará actividades relacionadas con el torneo desde el celular, incluyendo compras, apuestas en línea y consumo de información. El estudio encontró además que las apuestas informales y digitales seguirán creciendo: el 67 % participará en “pollas” con grupos de amigos, el 64 % lo hará en familia y el 59 % utilizará aplicaciones de apuestas.

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Tags: Fútbol, Mundial 2026, consumo
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