La millonaria suma que dejaron las apuestas del Mundial para la salud de los colombianos

El Mundial de Fútbol de 2026 no solo dejó emociones dentro de la cancha. También impulsó un movimiento sin precedentes en la industria de las apuestas deportivas en Colombia, con un volumen estimado de $5,3 billones apostados durante el torneo.
Ese auge tendría un impacto que va más allá del negocio del entretenimiento, pues una parte de los recursos generados por la actividad termina financiando el sistema de salud del país.
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Las estimaciones del sector indican que la competencia, impulsada por la participación de la Selección Colombia y el creciente uso de plataformas digitales de apuestas, llevó a que el país registrara uno de los mayores niveles de actividad transaccional de su historia en este segmento. A nivel global, se proyectaba que el Mundial movilizara más de US$60.000 millones en apuestas deportivas.
El aporte de las apuestas del Mundial al sistema de salud
En Colombia, los operadores autorizados de juegos de suerte y azar deben transferir por ley el 15 % de su ingreso operativo real —calculado sobre el valor bruto de las apuestas menos los premios pagados a los jugadores— como derechos de explotación destinados al financiamiento del sistema de salud.
Con base en el volumen estimado de $5,3 billones apostados durante el Mundial, el sector calcula que las transferencias para la salud pública habrían estado entre $120.000 millones y $150.000 millones.
Estos recursos representan un ingreso adicional para el régimen subsidiado de salud y contribuyen a financiar la prestación de servicios médicos en diferentes regiones del país, convirtiendo el auge de las apuestas legales durante el torneo en una fuente extraordinaria de recursos públicos.
Más allá del Mundial, las apuestas deportivas legales se consolidan como una de las industrias digitales de mayor crecimiento en Colombia.
De acuerdo con cifras del sector, el mercado ya moviliza alrededor de $45 billones anuales, reflejando el crecimiento sostenido del entretenimiento digital y el aumento en el número de usuarios que realizan apuestas a través de plataformas autorizadas.
La Copa del Mundo aceleró esa tendencia gracias al mayor interés de los aficionados por seguir cada partido y realizar apuestas antes y durante los encuentros, elevando significativamente el número de transacciones procesadas por los operadores.
El incremento de la actividad también puso a prueba la infraestructura tecnológica de las compañías que procesan pagos para el sector.
Durante el Mundial, SuperPay, plataforma transaccional del Grupo Empresarial SuperGiros, procesó más de 4,7 millones de operaciones, movilizando cerca de $1,4 billones durante el torneo, incluso en los momentos de mayor demanda generados por los partidos de alta audiencia.
Edgar Páez, presidente de SuperGiros, aseguró que la participación de los colombianos durante la Copa del Mundo superó las proyecciones iniciales y destacó que la capacidad tecnológica permitió mantener la operación sin interrupciones.
Edgar Páez, presidente de SuperGiros
«El volumen de participación en este Mundial superó cualquier proyección. Los colombianos viven el fútbol con intensidad y nuestro compromiso era ofrecer un ecosistema confiable. La tecnología debe ser una herramienta de inclusión, y nuestra integración permite que cualquier colombiano monetice sus premios de inmediato, demostrando que somos el puente físico y digital que el mercado necesita para escalar a estos niveles», afirmó.
Por su parte, Catalina de los Ríos, gerente de SuperPay, explicó que la plataforma fue preparada para soportar miles de operaciones por segundo durante los picos de actividad registrados a lo largo del campeonato.
«Mover 1,4 billones de pesos en pleno pico del torneo es la prueba de fuego de nuestra arquitectura. En SuperPay calibramos la pasarela para asegurar miles de operaciones por segundo, brindándole a los usuarios y a los operadores total seguridad en el flujo del dinero», señaló.
El desempeño registrado durante la Copa del Mundo deja en evidencia el crecimiento que viene experimentando la industria de las apuestas legales en Colombia y el papel que desempeñan los desarrollos tecnológicos para garantizar operaciones seguras y continuas.
Además del impacto comercial para los operadores, el aumento en el volumen de apuestas tiene un efecto directo sobre el recaudo de recursos destinados a la salud pública, dado el esquema de derechos de explotación establecido en la legislación colombiana para los juegos de suerte y azar.
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Con un mercado que ya mueve cerca de $45 billones al año y un evento deportivo que disparó las transacciones a niveles récord, el sector espera mantener parte de esa dinámica en los próximos meses, apoyado en una mayor adopción de plataformas digitales y en la creciente preferencia de los usuarios por los canales electrónicos para realizar apuestas legales