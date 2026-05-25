Mercado de apuestas en línea en Colombia se expande con la llegada de nuevo proveedor de juegos de azar

El mercado regulado de apuestas y juegos en línea en Colombia continúa atrayendo nuevos actores internacionales. Esta vez, la firma Expanse Studios anunció que obtuvo certificación regulatoria para desplegar algunos de sus juegos digitales en plataformas autorizadas en el país.
Con esta autorización, los juegos podrán implementarse en plataformas licenciadas que operan bajo supervisión de Coljuegos, dentro del mercado colombiano de apuestas online.
La compañía, subsidiaria de Meridian Holdings, informó que Gaming Associates (laboratorio acreditado por UKAS) certificó que títulos como Gates of Olympia, Candy’s Bonanza y Leprechaun’s Wish cumplen con los estándares técnicos exigidos por las autoridades regulatorias colombianas.
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Crecimiento de juegos en línea en Colombia
Según explicó la empresa, Colombia representa uno de los mercados regulados más relevantes de América Latina para la industria del iGaming, debido a su estructura regulatoria y al crecimiento sostenido del sector.
La firma citó datos de iGamingToday, plataforma de análisis para el mundod de apuestas, según los cuales el mercado colombiano de juegos online generó ingresos por US$1.290 millones durante 2024, con una proyección de llegar a US$2.030 millones hacia 2029.
Además, indicó que los juegos de casino online y las apuestas deportivas concentran la mayor parte de la actividad del mercado.
Expanse Studios señaló que la certificación en Colombia hace parte de su estrategia de expansión en mercados regulados de Europa y América Latina.
La compañía ya había recibido aprobaciones regulatorias recientes en Estonia, Letonia y Portugal.
Actualmente, Expanse Studios cuenta con más de 1.300 alianzas B2B con operadores a nivel global y un portafolio superior a 70 títulos propios enfocados en tragamonedas digitales, juegos crash, cartas y estrategias por turnos.
La empresa destacó que el marco regulatorio colombiano exige licencias y certificaciones técnicas para proveedores de contenido que buscan operar dentro del ecosistema legal de apuestas en línea.