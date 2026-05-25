Alza del petróleo le dejaría ingresos a Colombia por $43 billones para 2027: ¿aprovechará el nuevo gobierno para reducir gasto?

Los incrementos en los precios internacionales del petróleo a causa de los conflictos en Medio Oriente y las tensiones geopolíticas podrían generarle a Colombia ingresos de hasta 2 % del PIB, es decir, $43 billones para 2027. Lo anterior equivale a casi 1 % del PIB más de lo que esperaba el Ministerio de Hacienda antes de la guerra y sus consecuencias en el mercado.
Para el equipo de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, un mayor precio de la referencia internacional del petróleo colombiano, es decir, el Brent, representaría ingresos adicionales por cerca de $21 billones, lo que es casi equivalente a la reforma tributaria que estaba adelantando el Gobierno Petro en 2025, la cual iba por $26,3 billones.
Con base en lo mencionado por los economistas, en caso de que el Gobierno mantenga un gasto ajustado y si se da un ajuste del salario mínimo bajo “criterios técnicos”, sumado a supuestos de ingresos y gastos en el Presupuesto que sigan la disciplina fiscal y se reduzca el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), estos recursos podrían darle un apoyo al déficit primario, es decir, a los ingresos y gastos de la Nación, en por lo menos 1% del PIB.
“Esto permitiría limpiar el exceso de rezago presupuestal, es decir, cuentas por pagar de años anteriores, dejando al día el ciclo de gastos, y además reconstruir la caja y reducir la emisión de deuda”, manifestaron los economistas.
Si, por el contrario, en este contexto de alza de los precios internacionales del petróleo se presentan mayores niveles de gasto público, se perdería, según lo expresaron, una oportunidad para ajustar las cifras fiscales. Para ellos, el panorama demuestra la importancia de la industria petrolera para las finanzas públicas.
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Todo lo anterior se menciona, ya que, con base en los diagnósticos de la Universidad de EIA, en 2026 se promediaría un precio del Brent de US$95 por barril y en 2027 estaría en US$80. Cifras superiores a las estimadas por el Ministerio de Hacienda antes de que se produjeran los conflictos, cuando se proyectaba un precio de US$60 por barril.
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