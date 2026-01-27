Así aplican los impuestos a las apuestas deportivas en Colombia en 2026

El mercado de apuestas deportivas en Colombia mueve billones de pesos al año y, desde 2026, opera bajo un esquema tributario más estricto. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y Coljuegos consolidaron dos cargas principales para los usuarios: un impuesto del 20 % sobre los premios y la aplicación del IVA del 19 % en los juegos de suerte y azar operados por internet. Estas medidas buscan aumentar el recaudo fiscal de un sector que supera los 4 millones de jugadores activos en el país, según cifras del regulador.
El cambio más relevante para los apostadores está en la combinación de impuestos directos e indirectos. Por un lado, se grava la ganancia ocasional cuando hay premios; por otro, se incorporó el IVA al ecosistema digital del juego. Aunque las plataformas han diseñado estrategias comerciales para reducir el impacto percibido, el pago del impuesto sigue existiendo y no desaparece del sistema tributario.
En 2024, Coljuegos reportó transferencias superiores a $1 billón al sistema de salud provenientes del juego legal. Con la entrada del IVA en 2026, el Gobierno espera aumentar ese recaudo en varios cientos de miles de millones de pesos anuales. El efecto directo se siente en cada apuesta, incluso antes de que el jugador gane o pierda.
Colombia es uno de los pocos países de América Latina que grava tanto el premio como la operación digital del juego. En mercados como México o Perú solo se tributa la ganancia, mientras que en España el foco está en los ingresos del operador y no en el usuario final.
Impuestos sobre premios y ganancias ocasionales en apuestas deportivas
Cuando un usuario gana una apuesta deportiva en Colombia, el dinero recibido se clasifica como ganancia ocasional. La tarifa vigente para 2026 es del 20 % sobre el valor del premio, de acuerdo con el Estatuto Tributario.
La retención en la fuente no aplica automáticamente a todos los premios. Las casas de apuestas solo están obligadas a descontar el impuesto cuando el premio individual supera las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT). Para 2026, con una UVT fijada en $52.374, el umbral equivale a $2.513.952.
Si el premio supera ese monto, el operador descuenta el 20 % antes de entregar el dinero. Si es inferior, el usuario recibe el valor completo. Sin embargo, desde el punto de vista fiscal, esos ingresos siguen siendo gravables y deben ser reportados en la declaración de renta anual, incluso si no hubo retención automática.
Una curiosidad del sistema colombiano es que un jugador puede ganar decenas de apuestas pequeñas sin retención, pero quedar obligado a declarar esos ingresos si superan los topes anuales. Esto ha generado alertas entre contadores por el bajo nivel de conocimiento fiscal de los apostadores frecuentes.
IVA en recargas y el papel de los bonos promocionales
Desde enero de 2026, los juegos de suerte y azar operados por internet están gravados con el IVA del 19 %. Aunque inicialmente se planteó aplicar el impuesto directamente sobre cada recarga, la regulación terminó enfocándose en los ingresos brutos del operador, conocidos como GGR (Gross Gaming Revenue).
En la práctica, muchas plataformas trasladan parte de ese costo al usuario a través de ajustes en las recargas o cargos asociados a las pasarelas de pago. Para mitigar el impacto, las casas de apuestas legales han desplegado estrategias comerciales que suelen confundirse con “devoluciones de impuestos”.
No existen aplicaciones que reembolsen el IVA o el impuesto a las ganancias ocasionales en efectivo o como devolución oficial del Estado. Lo que ofrecen las plataformas son bonos equivalentes al valor del IVA, freebets o saldo promocional condicionado.
Estos beneficios no son dinero retirables de forma directa. Para convertirlos en saldo real, el usuario debe apostar y cumplir condiciones de volumen, conocidas como rollover. Según Coljuegos, este modelo busca mantener la competitividad del mercado legal frente a plataformas no reguladas, sin eliminar la obligación tributaria.
El resultado es un sistema donde el impuesto se paga, aunque el impacto inmediato se diluya. Para el jugador colombiano, entender estas reglas es clave: apostar sin conocer los impuestos puede convertir una ganancia aparente en una obligación fiscal inesperada.