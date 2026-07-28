Grupo Energía Bogotá (GEB) mantiene interés por quedarse con ISA: no hay negocio concretado

Tal como lo había anunciado hace algunos años, y como parte de su hoja de ruta hacia 2030, el Grupo Energía Bogotá (GEB) mantiene interés en adquirir los negocios y los activos de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA).
Cabe resaltar que Ecopetrol mantiene actualmente el mayor paquete accionario de la compañía (51,4 %), luego de haberlo adquirido en 2021 tras un contrato con la Nación.
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En 2024, Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB, en conversación con Valora Analitik aseguró que, mirando hacia el 2030, buscaría una “organización más plana y generar eficiencias para enfrentar retos del futuro”.
Por lo anterior, consideró en ese momento que el GEB era la mejor opción para comprar la mayoría accionaria que el Gobierno tiene en ISA.
No obstante, reconoció que la “política se atraviesa en negocios como pasó en el negocio de ISA, pero pensando objetivamente la relación con Ecopetrol puede tener muchos problemas porque no hay una base legal”.
Actualmente, el GEB mantiene el interés en ISA, pero fuentes le confirmaron a Valora Analitik que no hay negociación entre las empresas ni avances de conversaciones con el Gobierno de la Espriella.
Llegado el caso en el que el gobierno entrante quisiera resolver las necesidades de liquidez y contemplara la posibilidad, el GEB sigue con la intención de estar entre los aliados.
ISA opera negocios que incluyen energía, gas, vías y telecomunicaciones en países como Colombia Chile y Perú.
Y es que tras el paso del Gobierno de Gustavo Petro, el país enfrenta una situación apretada de caja, derivada específicamente por el gasto público, incremento de la deuda y otros factores.
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